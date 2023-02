Es ist ein großartiger Tag für Disney-Fans. Denn das Haus mit der Maus hat einige Sequels verkündet. Darunter ist auch einer der wohl erfolgreichsten Animationsfilme der vergangenen Jahre: „Die Eiskönigin“.

Aber auch „Toy Story“ und „Zoomania“ werden weitererzählt!

Die Eiskönigin bekommt einen dritten Teil

Nachdem wir mittlerweile seit fast zehn Jahre (ja, es werden im November zehn!!) zu jeder Tages- und Nachtzeit „Let it Go“ singen könnten, wird es wirklich höchste Zeit für Nachschub. Das dachte sich wohl auch Disney. Denn Disney CEO Bob Iger verkündet jetzt, dass einer der erfolgreichsten Animationsfilme aller Zeiten eine weitere Fortsetzung bekommt.

Wir erinnern: Nachdem „Die Eiskönigin“ 2013 ein Riesenhit war, dauerte es ganze sechs Jahre, bis endlich eine Fortsetzung folgte. Doch jetzt sind die Macher:innen offenbar auf den Geschmack gekommen. Denn Teil drei ist fix. Worum genau es in „Die Eiskönigin 3“ gehen wird, ist aber natürlich noch streng geheim. Auch ein mögliches Startdatum oder ein Titel sind noch nicht bekannt. Doch der Disney CEO teast bei der Verkündung, dass es bald weitere News zu der Produktion geben wird.

Weitere Fortsetzungen geplant

„Die Eiskönigin“ ist übrigens nicht der einzige Film, der in naher Zukunft eine Fortsetzung erhält. Denn auch „Toy Story“ wird erweitert. Nach dem enorm erfolgreichen vierten Teil und dem Spinoff-Film „Lightyear“ wird jetzt also wieder die Geschichte von Woody, Buzz und Co weitererzählt. Und auch für alle Fans der animierten Tiere gibt es großartige Nachrichten. Denn auch „Zoomania“ bekommt ein Sequel!

Es sind Fortsetzungen, die dem Hause Disney wohl vor allem eines bringen werden: jede Menge Geld. Denn alle Filme, die Fortsetzungen bekommen, waren nicht nur an den Kinokassen sehr erfolgreich, sondern auch in Sachen Merchandise. Vor allem „Die Eiskönigin“ sorgte abseits von dem internationalen Kino-Einspielergebnis in Höhe von jeweils mindestens einer Milliarde Dollar für zahlreiche klingende Kassen bei T-Shirt-Designs, Taschen, Schultüten und Kostümen. Und mit einer weiteren Fortsetzung werden diese Verkäufe wohl nicht so schnell gestoppt werden.