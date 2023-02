Egal ob in einer Beziehung oder Single – guten Sex wünscht sich wohl jeder. Good News: bei manchen Sternzeichen wird der Februar noch richtig, richtig heiß. Bei ihnen läuft es im Bett nämlich besonders gut. It’s getting hot in here!

Welche Tierkreiszeichen im Februar den besten Sex haben, erfahrt ihr hier.

Krebs

Bei dem sonst eher zurückhaltenden Sternzeichen wird der Februar ganz schön spicy. Und mit spicy meinen wir: Der Single-Krebs macht eine leidenschaftliche Begegnung, die ihn ordentlich vom Hocker reißt. Aber auch Krebse in einer Beziehung dürfen sich im Februar über mehr Abwechslung im Bett freuen. Denn die Planeten verleihen dem Sternzeichen eine extra Portion Mut. Sie trauen sich endlich mal ihre Vorlieben offen gegenüber dem Partner oder der Partnerin auszusprechen. Das tut der Beziehung auch richtig gut. Läuft beim Krebs!

Wassermann

Auch der Wassermann fühlt sich im Februar besonders wohl in seiner Haut. Das hat natürlich auch Einfluss auf sein Sexleben. Bei Dates geht er so richtig ran. Beim Wassermann beginnt das Vorspiel nämlich schon beim Abendessen, und wenn es schließlich ins Schlafzimmer geht, dann lässt er seiner Leidenschaft freien Lauf. Er sagt seinem Gegenüber aber auch ganz offen, was ihm gefällt. Gut so! Denn das kommt auch bei seinem Sexpartner oder seiner Sexpartnerin ausgesprochen gut an. Der Wassermann kann sich auf ein paar Schäferstündchen freuen, die ihn noch Tage danach grinsen lassen.

Skorpion

Auch beim Skorpion sind im Februar abenteuerliche Stunden zwischen den Laken vorprogrammiert. Grundsätzlich strotzen Skorpione nur so vor Selbstbewusstsein. Sie fühlen sich wohl in ihrem Körper und nutzen Sex gerne mal dazu, um diesen zu präsentieren und damit immer wieder neue sexuelle Erfahrungen zu sammeln. In den kommenden Wochen darf sich das Sternzeichen dann auf heiße Experimente im Bett gefasst machen. Denn es gibt noch unzählige Stellungen aus dem Kamasutra, die das Sternzeichen noch nicht ausprobiert hat. Dem Skorpion stehen aufregende Stunden bevor.