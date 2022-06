Manche Menschen gehen mit Bedacht an die Dinge heran, andere wiederum fackeln gar nicht lang und treffen Entscheidungen einfach aus dem Bauch heraus. Zu welcher Kategorie du gehörst? Tja, das hängt wohl auch mit deinem Sternzeichen zusammen.

Wir verraten dir, welche Tierkreiszeichen Entscheidungen oftmals überstürzt treffen.

Fische

Fische-Geborene besitzen von Natur aus ein extrem hohes Einfühlungsvermögen. Daher haben sie aber auch Angst davor, den falschen Schritt zu machen oder eine Entscheidung zu bereuen. Das endet oft darin, dass Fische am Ende vor lauter Verwirrung kopflos und überstürzt handeln. So wird es den Fischen zwar im Alltag niemals langweilig, sie bringen sich dadurch aber auch schnell in Teufels Küche. Das Sternzeichen sollte lernen, die Dinge etwas neutraler und gelassener zu sehen.

Schütze

Der Schütze handelt sehr schnell überhitzt. Er denkt meist auch nicht nach bevor er spricht oder handelt. Sein Motto ist „Carpe Diem“. Er denkt selten an morgen und schon gar nicht an die Konsequenzen seines Handelns. Überraschenderweise fährt das Sternzeichen aber gar nicht so schlecht mit dieser Taktik. Letztendlich treffen Schützen zwar gerne mal überstürzte Entscheidungen, aber es kommt selten vor, dass sie diese dann bereuen. Der Schütze hat offenbar einfach ein gutes Bauchgefühl und muss gar nicht lange über gewisse Entscheidungen nachdenken. Gut für ihn!

Steinbock

Der Steinbock ist eigentlich als sehr bedachtes Sternzeichen bekannt. Bodenständigkeit und Gewissenhaftigkeit zählen auch zu seinen Eigenschaften. Umso überraschender ist es, dass Steinbock-Geborene oft überstürzte Entscheidungen treffen. Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, diese Entscheidungen trifft der Steinbock aus Emotionen heraus. Zweitens will er immer spontan wirken – beides zusammen führt gerne mal zu überstürzten Aktionen. Unser Tipp für das Erdzeichen: Lieber noch eine Nacht darüber schlafen!