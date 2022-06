Klar, wir alle wissen, wie wichtig es ist, dankbar zu sein für alles, was wir haben. Und doch hat fast jeder von uns Wünsche und Träume. Für alle Träumerinnen und Träumer da draußen haben wir jetzt gute Neuigkeiten: Drei Sternzeichen können im Juni 2022 tatsächlich damit rechnen, dass das Schicksal es gut mit ihnen meint.

Für diese drei Tierkreiszeichen könnte sich sehr bald ein Wunsch erfüllen.

Widder

Wovon Widder schon lange träumen: endlich mal wieder auf eine unvergessliche Reise zu gehen – vielleicht sogar ein richtiges Abenteuer, an einem fernen Ort. Dieser Wunsch könnte sich im Juni 2022 tatsächlich erfüllen, denn laut Horoskop stehen beim Widder alle Anzeichen auf „Wanderlust“. Und nachdem er sich die letzten Monate fast ausschließlich auf die Arbeit konzentriert hat und sein Privatleben dabei oft zu kurz gekommen war, haben Widder diese willkommene Auszeit mehr als verdient!

Zwillinge

Der Sieger des Monats Juni ist aber das Geburtstags-Sternzeichen Zwillinge. Das Luftzeichen kann sich auf eine Extraportion Glück in jeder Form gefasst machen. Was sich dieses Sternzeichen aber ganz besonders wünscht, ist mehr Anerkennung und eine höhere Position in seinem Job. Und zum Beginn des Sommers kann es sein, dass die harte Arbeit des Zwillings endlich belohnt wird – Glückwunsch! Diese Art der Anerkennung schenkt dem Zwilling außerdem Mut und Selbstvertrauen. Dem Sternzeichen steht ein grandioser Sommer bevor!

Wassermann

Der Single-Wassermann träumt schon länger von einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin. Wassermänner in einer festen Partnerschaft wünschen sich endlich wieder einmal frischem Wind in der Beziehung. Jackpot: denn die Sterne sorgen im Juni für spannende Begegnungen und neue Leidenschaft – alles um sie herum erscheint rosarot. Keiner kann ihrem Charme widerstehen und das Wasserzeichen strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Endlich, denn für das Sternzeichen lief es die letzten Monate nicht ganz so gut. Vor allem die Single-Wassermänner hatten mit Ablehnung zu kämpfen. Doch im kommenden Monat dreht sich das Blatt. Beflügelt von so viel Glück in der Liebe, fühlt sich der Juni einfach leicht und unbeschwert an.