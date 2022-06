Nachdem im vergangenen Jahr die Ankündigung erfolgte, dass es mit der Verfilmung des Prequels von „Die Tribute von Panem“ weitergeht, ist es relativ ruhig um das Projekt geworden. Bis jetzt! Nun wird die Planung wieder konkreter, denn: Das Prequel hat seine Leading Lady gefunden! „West Side Story“-Star Rachel Zegler wird die weibliche Hauptrolle in „Das Lied von Vogel und Schlange“ spielen.

2023 soll der Film in die Kinos kommen!

Rachel Zegler ergattert weibliche Hauptrolle in „Tribute von Panem“-Prequel

Sie ist DER neue Star in Hollywood! Rachel Zegler scheint sich eine begehrte Hauptrolle nach der anderen zu ergattern. Zuletzt war sie in Steven Spielbergs Musicalhit „West Side Story“ zu sehen. Und nun hat sich bereits den nächsten großen Fisch geangelt. Rachel wird in dem heiß ersehnten „Tribute von Panem“-Prequel zu sehen sein. Und das nicht nur in einer Nebenrolle – nein! Sie wird die weibliche Hauptrolle in „Das Lied von Vogel und Schlange“ spielen.

Bevor verschiedene Medien darüber berichtet hatten, dass Rachel für die Rolle der Lucy Gray Baird gecastet wurde, sorgte die Schauspielerin selbst schon vergangenen Sonntag für wilde Spekulationen. Sie teilte nämlich einen kryptischen Post, dessen Anfangsbuchstaben den Namen der Figur ergeben.

Bild: @rachelzegler / Instagram

Mittlerweile hat sie die frohe Botschaft schon mit zahlreichen Reposts bestätigt. In einem Instagram-Beitrag teilte sie zum Beispiel auch ein Foto, das sie in einem Restaurant am Telefon zeigt, während sie die Zusage bekommt. Die bescheidene Schauspielerin scheint ihr Glück kaum fassen zu können.

Darum geht es in „Das Lied von Vogel und Schlange“

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Suzanne Collins aus dem Jahr 2020. „Die Tribute von Panem X: Das Lied von Vogel und Schlange“ wird viele Jahrzehnte vor der Handlung der Hauptserie spielen. Somit wird Jennifer Lawrence – die in den Hauptfilmen die Protagonistin spielt – nicht darin auftauchen. Das Prequel zeigt die Jugendjahre von Coriolanus Snow zeigen, bevor dieser später zum tyrannischen Präsidenten von Panem wurde. Snow ist zu Beginn des Buches 18 Jahre alt und musste in den vergangenen Jahren einen Niedergang seiner Familie mit ansehen. Als Mentor für die 10. Hungerspiele will er einen Neuanfang wagen, nur um zu lernen, dass er mit Lucy ein Mädchen aus dem armen District 12 betreuen muss. Gespielt wird der junge Snow von Tom Blyth, wie kürzlich bekannt wurde.

Der Drehstart soll in diesem Jahr erfolgen. In die Kinos soll der Film dann im November 2023!