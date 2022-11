Sobald es kälter wird, steigt vor allem bei Singles die Sehnsucht nach einem Partner; nach jemandem, mit dem man gemütlich zu Hause bleiben kann, während es draußen immer kälter wird. Diese Zeit, in der die Sehnsucht nach einem Partner oder einer Partnerin für kalte, graue Tage größer wird, nennt man auch Cuffing Season.

Laut Dating-Expert:innen dauert dieses Dating-Phänomen von November bis März. Danach ist man als Single offenbar wieder bereit, auf den Putz zu hauen. Aber warum ist das eigentlich so? Wir sind der Sache auf den Grund gegangen.

Startschuss für die Cuffing Season: Gemeinsam durch den Winter

„Am Sonntag, den 6. November, fällt der offizielle Startschuss für die Cuffing Season“, heißt es in einer aktuellen Aussendung der Dating-App „OkCupid“. Dieses genaue Datum sagen zumindest Daten-Experten der App voraus. Ab dann erwartet die Plattform einen Anstieg der Matches um 15 bis 20 Prozent zu den höchsten Zeiten. Denn: Es wird kälter, man hält sich öfter zu Hause im Warmen auf, und damit steigt bei Singles die Lust aufs Kuscheln mit einem Partner. Aber warum genau ist das eigentlich so?

Vielleicht ist euch ja schon aufgefallen, dass die Ansprüche im Winter tendenziell eher sinken, im Sommer eine feste Bindung dafür um einiges schwieriger zu finden ist. Das kann daran liegen, dass die meisten Menschen im Winter weniger Motivation haben, rauszugehen. Es ist kalt, regnerisch und grau. Die perfekte Zeit, um endlich zu Hause zu bleiben. Und das mit jemanden, der sich dem verbarrikadieren anschließen möchte.

Was bedeutet „Cuffing“?

Eine genauere Erklärung für dieses Phänomen findet sich auch in dem Begriff selbst. Das Wort Cuffing kommt aus dem Englischen und bedeutet, gemeinsam überwintern. Die Saison startet also zu Herbstbeginn und endet Anfang des Frühlings wieder. Um den tristen Winter nicht alleine zu Hause zu verbringen, wird also für diesen Zeitraum ein Partner oder eine Partnerin gesucht, mit der/m man die dunkle Winterzeit überstehen kann. Dabei geht es vielen auch gar nicht darum, ob man sich vorstellen kann, ewig mit dieser Person zusammenzubleiben oder gar eine ernste Beziehung einzugehen. Oftmals sind dabei auch keine tiefen Gefühle im Spiel, was allerdings nicht heißt, dass man während dieser Zeit nicht auch den Partner oder die Partnerin fürs Leben finden kann.

Dennoch ist das Dating-Motiv während der Cuffing Season meist eher: Winter zu zweit, ist besser als alleine – so zumindest die Meinung vieler Singles, die sich während der Cuffing Season auf temporäre Partnersuche machen. Das bestätigten auch die OkCupid Daten: Ein Fünftel der Befragten ist eher auf der Suche nach einer Winterromanze und „wünscht sich eine Beziehung, die ein paar Monate bis ein Jahr hält.“ 15 Prozent wollen sogar nur eine gemeinsame Nacht verbringen.

Danach folgt sofortiges Uncuffing

Und gerade weil sich viele während dieser Zeit nicht unbedingt ernsthaft binden, ist es ab März nur normal, dass so einige der Cuffing Saison-Affäre den Laufpass geben. Immerhin wird es wieder wärmer, man geht öfter raus und ist in der Laune, wieder andere Menschen zu treffen. Meist wissen auch beide Partner des Pärchens, das sich während der Cuffing Season gefunden hat, dass ihre Liebe keine echte ist. Oder reden es sich zumindest ein. Manchmal findet sich dann aber doch ein Happy End und ganz ohne es geplant zu haben, hat mein plötzlich einfach so seine große Liebe gefunden.