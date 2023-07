Zehn Jahre nach „Scream & Shout“ kündigen Britney Spears und will.i.am eine erneute Zusammenarbeit an. Auf Instagram stellten die beiden ihren neuen Song „Mind Your Business“ vor.

Schon länger gab es Gerüchte um neue Musik der beiden.

Britney Spears & will.i.am veröffentlichen neuen Song

„Ooops, they did it again!“ – Es ist über zehn Jahre her, dass Britney Spears gemeinsam mit will.i.am den Song „Scream & Shout“ veröffentlichte und damit in die Charts einschlug. Jetzt kündigten die beiden eine erneute Zusammenarbeit an. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte William, der durch die Band „The Black Eyed Peas“ bekannt wurde, einen ersten Teaser des gemeinsamen neuen Hits mit dem Titel „Mind Your Business“.

„You are now Rocking with will.i.am and Britney, Bitch“, hört man darin zu Beginn – eine Ohrwurm-verdächtige Textzeile, die wir schon von „Sream & Shout“ kennen. In dem kurzen Clip hört man dann außerdem noch Britney mit einer ziemlich eindeutigen Message, die wohl an unzählige Hater gerichtet sein dürfte: „Mind Your Business, Bitch“ – was so viel heißt wie, „kümmere dich um deine Angelegenheiten!“.

Veröffentlichung am 21. Juli

Und Fans müssen nicht mehr lange warten, bis sie den kompletten Track hören können. Denn auch ein Release-Date ist schon fix. Der gemeinsame Song wird am 21. Juli erscheinen. „Ich fühle mich so geehrt und freue mich sehr über diese Veröffentlichung … Danke Britney … du bist einer der furchtlosesten, stärksten, freundlichsten und reinsten Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe … Ich habe es immer geliebt, mit dir zusammenzuarbeiten, und das werde ich auch immer tun …“, schreibt der Rapper in der dazugehörigen Caption und begeistert damit unzählige Fans.