Beim Daten gibt es einige ungeschriebene Gesetze, nach denen sich viele Frauen richten. Manch eine Dating-Regel solltest du aber einfach vergessen.

Diese 5 Kennenlern-Regeln solltest du in Zukunft nicht mehr befolgen.

Dating-Regel 1: Der Mann muss den ersten Schritt machen

Viele Frauen sind immer noch der Meinung, dass der Mann den ersten Schritt machen muss. Aber in der heutigen Zeit ist das nicht mehr aktuell. Wir Frauen sind selbstbestimmt und eigenständig – wieso also nicht auch beim Daten? Den ersten Schritt zu machen, sollten sich auch Frauen trauen. Denn das ist auch völlig normal.

Dating-Regel 2: Sex beim dritten Date

Ein unausgesprochenes Gesetz ist, dass man beim dritten Date Sex hat. Diese Regel ist völlig überholt. Du solltest es genau dann tun, wenn du es möchtest. Jeder hat sein eigenes Tempo beim Kennenlernen. Auf den Sex eine Zeit lang zu warten kann sehr gut sein. Vor allem, weil ihr mehr Zeit mit Gesprächen verbringt, dann lernt man sich noch besser kennen. Aber manchmal fühlt man sich sexuell so stark hingezogen, dass man seinem Date am liebsten gleich die Klamotten vom Leib reisen würde. Fazit: Nimm dir genau die Zeit, die du brauchst.

Dating-Regel 3: 48 Stunden warten bis man sich meldet

Es ist ein allgegenwärtiger Irrtum, dass man sich nach dem ersten Date erst nach 48 Stunden meldet. Das hat überhaupt keinen Sinn, denn sich rar zu machen bewirkt nicht, dass er mehr Interesse zeigt. Meld dich dann, wenn du willst. Das kann auch gleich am nächsten Tag sein. Mach dir darüber nicht so viele Gedanken.

Dating-Regel 4: Der Mann zahlt

Bei Dates ist es üblich, dass der Mann zahlt. Diese Regelung ist in einer Zeit entstanden, in der Frauen selbst nichts verdient haben. Das hat sich aber schon längst geändert. Also warum nicht auch mal als Frau die Brieftasche zücken und die Drinks bezahlen? Aber bedenkt, dass ihr nicht in der Öffentlichkeit minutenlang darüber diskutiert – das ist für alle Beteiligten unangenehm, auch für den Kellner.

Dating-Regel 5: Sich rarmachen weckt sein Interesse

Das ist der größte Irrtum des Datings! Viele Frauen sind davon überzeugt, dass wenn sie so tun, als ob sie kaum Interesse hätten, dass Männer dann noch mehr auf sie stehen. Das mag auch manchmal zutreffen. Aber eigentlich sollte das nicht der Grund für sein Interesse sein.