Jennifer Lawrence ist aktuell im starbesetzten Film „Don’t Look Up“ zu sehen. Darin stand sie unter anderem mit Leonardo DiCaprio vor der Kamera. Jetzt verrät die Oscarpreisträgerin, dass die Dreharbeiten mit dem Schauspieler nicht immer ganz so schön waren.

„Es war die Hölle“, erzählt die 31-Jährige in einer US-Talkshow.

Jennifer Lawrence fand Dreharbeiten mit Leo DiCaprio „die Hölle“

Wenn Hollywood-Größen zusammenkommen, um einen Film zu drehen, sollte eigentlich nichts schiefgehen. Möchte man jedenfalls meinen. Im Fall des neuen Streifens „Don’t Look Up“, indem Stars wie Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Tyler Perry, Thimothée Chalamet und Co zu sehen sind, war das aber keineswegs der Fall. Zumindest, wenn man Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence Glauben schenkt.

Denn die 31-Jährige verriet jetzt in einem Interview mit Talkshow-Host Stephen Colbert, dass der Dreh mit Leonardo DiCaprio nicht unbedingt angenehm war. „Ich weiß nicht, was da los war.“ Dann berichtet sie von einem bestimmten Drehtag, der ihr ziemlich viel abverlangt hat. „Es war der nervigste Tag in meinem Leben“, so Lawrence. „Timothée [Chalamet] war einfach nur aufgeregt, mal wieder unterwegs zu sein. Ich glaube, es war sozusagen seine erste Szene. Und Leo hatte den Song ausgesucht, der im Auto lief, und meinte nur: ‚Weißt du, dieser Song handelte von, du weißt schon, bla, bla, bla'“, blickt die Schauspielerin zurück.

„Ich erinnere mich nur daran, dass ich mich an diesem Tag absolut elend fühlte. Es war die Hölle.“ Doch den anfänglichen Frust ihrer männlichen Co-Stars hat Jennifer Lawrence mit der Zeit überwunden, denn am Ende musste sie sich eingestehen, dass schon echt „cool“ war, mit ihren Schauspielkollegen vor der Kamera zu stehen.

Seit 9. Dezember läuft der Satirefilm, der von zwei Astronomen (DiCaprio und Lawrence) handelt, die versuchen, die führenden Politiker der Welt vor einem Asteroiden zu warnen, im Kino. Ab Heiligabend ist „Don’t Look Up“ dann auch auf Netflix verfügbar.

Auszeit der Schauspielkarriere

Vor knapp zwei Jahren legte Jennifer Lawrence eine Pause ihrer Schauspielkarriere ein. Die Zeit habe sie sehr genossen, wie sie erzählt: „Ich denke, die Dinge, die ich gelernt habe, sind so tiefgreifend und tiefgründig … dass ich sie nicht erzählen möchte“, so Lawrence. „Ich meine, es war wirklich schön.“ Ihr Leben abseits des Rampenlichts zu führen, war eine willkommene Abwechslung zu all dem Hollywood-Trubel der vergangenen Jahre.

„Ich hatte das Gefühl, dass ich wieder ein Teil der Welt werden konnte, ganz ohne Fanfaren.“ Jetzt erwartet sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Cooke Maroney ihr erstes Kind.