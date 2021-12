Es werden immer noch täglich Frauen sexuell belästigt. Es passiert überall, oft und Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen. Sowie Rebel Wilson, die in einem Interview erzählte, was ihr widerfahren ist.

Die Australierin berichtet, sie sei sexuell bedrängt worden – und das gleich mehrfach.

Rebel Wilson berichtet von sexueller Belästigung

Rebel Wilson ist vor allem durch Komödien wie „Pitch Perfect“ und „Glam Girls“ bekannt und hat ihre Karriere auf dem Image der lustigen, etwas dusseligen Blondine aufgebaut. Doch damit ist jetzt Schluss. Sie lässt sich nicht mehr in ein bestimmtes Rollenbild drängen und geht ihren eigenen Weg. Der war allerdings nicht immer einfach. In einem Interview mit dem britischen Fernsehsender BBC packte die Australierin über ihre Erfahrungen in der Filmbranche aus – und berichtet, dass sie schon zweimal sexuell belästigt wurde. Ein Mal von einem Regisseur und ein anderes Mal von einem Schauspiel-Kollegen.

„Er versuchte mich mit Alkohol abzufüllen“

Der erste Fall liegt schon eine Weile zurück, damals war sie gerade in ihren 20ern. Sie sei zu einem Treffen mit einem großen Filmregisseur auf ein Hotelzimmer gekommen. „Ich dachte, es gehe in dem Gespräch um Comedy“, schildert die Schauspielerin. „Er versuchte, mir mehr und mehr Alkohol zu geben“, erinnert sie sich. Daraufhin habe der Regisseur einen Anruf von seiner Frau erhalten, den Rebel mithören konnte. „Sie hat ihm gesagt: ‚Du bist mit Rebel im Hotelzimmer und du willst mit ihr schlafen'“, schilderte sie den weiteren Verlauf. Die Australierin habe in diesem Moment Panik bekommen und das Hotelzimmer sofort verlassen. Den Vorfall habe sie danach nie wieder erwähnt. Heute habe sie aber endlich den Mut, sich gegen das „widerliche“ Verhalten des Filmemachers auszusprechen.

Es kam zu einem weiteren Vorfall

Es blieb aber nicht nur bei diesem einen Vorfall. Der zweite habe sich bei Dreharbeiten in Hollywood zugetragen. Sie sei damals in die Kabine des männlichen Co-Stars eingeladen worden. Dort stand er mit heruntergelassener Hose. Daraufhin habe er Rebel gebeten, ihn oral zu befriedigen. Die Freunde des Schauspielers hätten die Szene mit ihren Handys gefilmt. „Ich stand völlig unter Schock und dachte mir nur: ‚Was passiert hier?'“, erinnerte sie sich.

Die „Pitch Perfect“-Darstellerin und ihr Agent meldeten den Vorfall daraufhin beim Filmstudio. Es habe tatsächlich bereits mehrere Beschwerden über den nicht namentlich genannten Schauspieler gegeben.