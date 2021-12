Bei manchen Menschen fragen wir uns immer wieder, wie sie alles unter einen Hut bringen. Karriere, Familie, Social Life und mega sportlich sein? Da erblassen wir alle vor Neid, weil sie sich niemals aufhalten lassen. Diese unerbittliche Art hängt aber unter anderem mit ihrem Sternzeichen zusammen.

Diese Tierkreiszeichen lassen sich von nichts und niemanden aufhalten.

Schütze

Schützen strotzen nur so vor mentaler Stärke. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben, dann gibt es niemanden, der sie von ihrem Weg abbringen kann. Außerdem haben sie eine außergewöhnliche Beobachtungsgabe. Das heißt, sie haben immer den richtigen Riecher, wenn es darum geht schnell und richtig zu reagieren. Das verschafft ihnen gerade in ihrer beruflichen Karriere einige Vorteile.

Löwe

Das Alpha-Tier hat alles, was es für ein enormes Durchhaltevermögen braucht. Der Löwe liebt es, sich ein langfristiges Ziel zu setzen und daran zu arbeiten. Ein Schritt nach dem anderen ist sein Motto. So kommt er seinem Ziel stetig ein bisschen näher. Der Löwe lässt sich auf diesem Weg kaum aufhalten und erreicht letzten Endes immer, was er sich vornimmt. Wenn es einer nur wagt, sich in seinem Ruhm zu sonnen, na dann gute Nacht Marie!

Stier

Stiere sind wahnsinnig stur. So bleibt das Sternzeichen immer dabei, wenn es sich etwas vorgenommen hat. In ein paar Monaten einen Marathon laufen? Kein Problem. Auch wenn es einmal etwas schwieriger wird, gibt der Stier niemals auf. Hin und wieder kommen ihm zwar leise Zweifel, aber die weiß der Stier mit seiner mentalen Stärke zu besiegen. „Just do it“ ist sein Mantra und es funktioniert.