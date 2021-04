Hat Billie Eilish etwa einen Freund? Das lassen zumindest Fotos vermuten, auf denen die Sängerin gemeinsam mit Schauspieler Matthew Tyler Vorce zu sehen ist. In den US-Medien wird nun heftig darüber spekuliert, ob die beiden möglicherweise ein Paar sein könnten.

Die 19-Jährige hat sich bislang noch nicht zu den Gerüchten geäußert.

Hat Billie Eilish einen neuen Freund?

In Hollywood brodelt die Gerüchteküche. Sängerin Billie Eilish und Schauspieler Matthew Tyler Vorce wurden nämlich bei einem gemeinsamen Spaziergang in Santa Barbara in Kalifornien gesichtet. Dabei kuschelte sich die Sängerin offenbar eng an den Schauspieler, der einigen aus der Serie “Light House” bekannt ist. Die beiden sollen außerdem sehr vertraut gewirkt haben. US-Medien spekulieren nun darüber, dass er und Billie ein Paar sein könnten.

Paparazzi lichteten die beiden ab, als sie den Hund der Sängerin ausführten und gemütlich einen Kaffee schlürften. Und dabei spielte sich laut US-Medien eindeutig etwas mehr ab, als nur eine Freundschaft. Denn als die Sängerin ihren Kopf auf die Schulter des Schauspielers legt, streichelt dieser zärtlich ihren Nacken.

Hier geht es zu den Fotos!

Seit 2019 Single

Bisher hat sich die mehrfache Grammy-Gewinnerin noch nicht zu den Gerüchten um eine Beziehung mit Matthew Tyler Vorce geäußert. Auch der Schauspieler hüllt sich derzeit noch in Schweigen. Billie Eilish war zuletzt mit Rapper Brandon “Q” Adams zusammen, doch ihre Beziehung endete 2019 abrupt. Den Grund für die Trennung verriet die Sängerin damals nicht. Auch sonst hält sich die 19-Jährige sehr bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht.