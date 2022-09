Alle Disney-Fans aufgepasst. Der erste Trailer zur Neuverfilmung von Arielle ist da und der verpasst uns einen ganz schönen Gänsehaut-Moment. Außerdem bekommen wir endlich auch einen ersten Eindruck von Halle Bailey als Arielle und sind begeistert.

Am 26. Mai 2023 ist es so weit, dann können wir das Remake endlich im Kino sehen.

Erster Trailer vom „Arielle“-Remake ist da

Lange haben wir auf News zum Remake warten müssen. Doch jetzt ist es endlich so weit. Denn am Freitag veröffentlichte Disney den ersten Teaser zum „Arielle“-Remake. Und der löst bei uns so einige Nostalgie-Momente und Kindheitserinnerungen aus. Zudem müssen wir sagen, dass Halle Bailey eine unglaubliche Stimme hat. Am Ende kriegen wir nämlich einen kleinen Einblick davon, wie sie den ikonischen Titelsong „Part of your World“ singt. Zudem zeigt der kurze Trailer hauptsächlich Arielle, die im Meer schwimmt und gibt schöne Ausblicke auf die Landschaft unter Wasser. Erst ganz zum Schluss ist Halles Gesicht dann zu sehen.

Zwar sind sie noch nicht Teil des Trailers, doch im Film werden wir außerdem noch Jonah Hauer-King als Eric und Melissa McCarthy als die Meerhexe Ursula sehen. König Triton wird gespielt von Javier Bardem.

Besetzung löste bereits eine Rassismus-Debatte aus

Als die Hauptdarstellerin auf ihrem Twitter-Profil vor knapp einem Jahr bekannt gab, dass sie die neue Arielle im Remake spielen werde, löste das große Diskussionen aus. Viele Leute begannen sich im Netz darüber aufzuregen, dass sich Disney für eine dunkelhäutige Schauspielerin für die Arielle entschieden hatte. Sie gingen sogar so weit, dass sie deshalb zum Boykott des Films aufriefen. Doch viele Twitter-User verteidigten Disneys Entscheidung für Halle Bailey und machten darauf aufmerksam, wie rassistisch dieser Boykott sei.

Auch Regisseur Rob Marshall betonte, dass es bei der Besetzung nicht um das Aussehen gehe, sondern um das Talent der Darstellerin. „Halle bringt die seltene Kombination aus Geist, Herz, Jugend, Unschuld, Substanz und einer großartigen Singstimme mit – alles wichtige Eigenschaften, die es für diese ikonische Rolle braucht“, sagt er im Interview mit Variety. Und wie im Trailer zu sehen ist, hatte er mit seinen Aussagen zu ihrem Talent zu 100 Prozent recht.