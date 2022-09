Nicht nur auf unsere Erde hat der Mond einen besonderen Einfluss, sondern auch auf uns. Doch nicht jedes Sternzeichen reagiert immer gleich sensibel auf seine Wirkung. Am 10. September wirkt der Vollmond besonders beflügelnd auf diese drei Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen profitieren vom Vollmond.

Fische

Der Vollmond steht am 10. September im Zeichen der Fische. Kein Wunder also, dass er auf dieses Sternzeichen eine besonders große Wirkung hat. Gefühle nehmen Fische deshalb zu dem Zeitpunkt besonders intensiv und überwältigend wahr. Aber hier ist Vorsicht geboten: Fische sollten sich nicht zu sehr von ihren Impulsen leiten lassen, es kann auch sehr schnell nach hinten losgehen. Denn spätestens am nächsten Morgen könnten sie gewissen Entscheidungen und Worte, die in der Nacht zuvor gefallen sind, bereuen.

Zwillinge

Endlich haben Zwillinge wieder Zeit, sich ihrer geselligen Ader hinzugeben. Daran ist auch der Vollmond schuld. Denn gerade jetzt spüren Zwillinge das große Bedürfnis, sich mit Freunden zu treffen und endlich wieder Spaß zu haben. Den stressigen Alltag lässt das Sternzeichen nun einfach hinter sich. Besonders jetzt können Zwillinge deshalb ihren Freunden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Denn ihr vom Vollmond gestärktes Gespür, sagt ihnen, was das beste für ihre Freunde ist.

Wassermann

Auf den Wassermann wartet am Vollmond eine besondere Überraschung. Denn er läuft einer einzigartigen Person ganz zufällig über den Weg. Durch die vom Vollmond geschärfte Intuition trifft das Sternzeichen auf einen Menschen, dem er voll und ganz vertrauen und ins Herz schließen kann. Der Wassermann sollte allerdings die Augen offen halten und sich nicht zu sehr ablenken lassen. Denn der Moment, auf diese besondere Person zu treffen, kann sehr schnell wieder vorbei sein.