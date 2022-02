Nicht jeder tut sich leicht in einer Beziehung. Für die einen wird die Nähe schnell einmal zu viel, für andere ist ihr Freiheitsdrang einfach zu groß. Für diese Menschen ist es deshalb oft sehr schwer, sich auf jemanden einzulassen. Und deshalb wirken sie schnell beziehungsunfähig. Denn meistens nimmt die Liebesbeziehung bei diesen Menschen aufgrund ihrer Eigenschaften kein gutes Ende. Und bei einigen Sternzeichen kommt das häufiger vor, als bei anderen.

Diese drei Tierkreiszeichen sind besonders beziehungsunfähig.

Widder

Bei Widdern handelt es sich oft um Menschen, die gerne alles selbst in die Hand nehmen. Sie sind deshalb außerordentlich selbständig. Doch für andere mitzudenken, fällt ihnen leider besonders schwer. Für sie stehen sie einfach immer selbst an erster Stelle, und das bei jeder Entscheidung. Wenn mal jemand anderes die Kontrolle übernehmen will, kann das der Widder kaum zulassen. Denn er kommandiert andere gerne herum und verjagt so immer wieder potenzielle Partner und Partnerinnen.

Zwillinge

Bei Zwillingen kann man sich nie sicher sein, woran man ist. Denn die haben bekanntlich zwei Gesichter. Der Zwilling lässt sich gern von seinen Stimmungen leiten und ist deshalb in Beziehungen wahnsinnig flatterhaft. Anfangs wird das Sternzeichen zwar überschwemmt mit seinen Gefühlen, doch das kann auch ganz schnell wieder umschwenken. Dann ist der Reiz nach dem Neuen einfach viel zu groß und er wendet sich wieder von der Beziehung wieder ab. Das Single-Leben hat einfach zu viel Abwechslung zu bieten. Und deshalb wird diesem Sternzeichen schnell nachgesagt, dass es beziehungsunfähig ist.

Steinbock

Für den Steinbock geht einfach nichts und niemand über die Karriere. Sein Ehrgeiz und Fleiß lassen alles außerhalb seines beruflichen Kalenders immer unwichtig erscheinen. Und das ist in einer langfristigen Beziehung alles andere als vorteilhaft. Die liebevolle Zweisamkeit hat für den Steinbock auf jeden Fall keine Priorität. Sein Partner oder seine Partnerin müssen sich somit immer damit zufriedengeben, nur die zweite Geige in seinem Leben zu spielen.