Am Red Carpet der diesjährigen Oscar-Verleihung war modetechnisch einiges los. Von edlen Roben bis hin zu stylischen It-Pieces – alles war vertreten. Doch ein modisches Detail hat es den Hollywood-Stars bei den Oscars 2021 sichtlich angetan: Cut-outs!

Wir haben die besten Looks im Überblick und verraten euch, wie man diesen Trend jetzt trägt.

Cut-outs sind DER Modetrend 2021

Tops und Kleider mit sogenannten Cut-outs sind dieses Jahr absolut im Trend. Dabei werden einzelne Körperstellen betont, indem Kleider oder T-Shirts asymmetrisch geschnitten sind und zum Beispiel an der Schulter oder der Hüfte Haut zeigen. Cut-outs wirken auf den ersten Blick unscheinbar, aber richtig gestylt können sie ein raffinierter Hingucker sein. Das Schöne an diesem Trend ist, dass er so subtil oder so frech sein kann, wie man eben will.

Und das wissen auch die Stars am Red Carpet. Cut-outs waren nämlich DER Fashion-Trend bei der diesjährigen Oscar-Verleihung. Wir zeigen euch die besten Looks!

Die besten Cut-out-Looks der Oscars 2021

Ariana DeBose

Schauspielerin Ariana DeBose entschied sich für einen One-Shoulder Ausschnitt und trug ein Atelier Versace-Kleid mit einem Seitenschlitz, der selbst Angelina Jolies Bein-Moment von 2012 Konkurrenz machte.

Bild: Chris Pizzello-Pool/Getty Images

Jena Friedman

Auch Jena Friedman ist ein Fan des Cut-out-Looks. Sie setzte den Style mit ihrem schlichten, taillierten weißen Kleid von Thierry Mugler um. Durch die klassische Farbe wirkt der Look elegant und minimalistisch.

Bild: Chris Pizzello-Pool/Getty Images

Zendaya

Die 24-Jährige zeigte sich in einem umwerfenden gelben Valentino-Kleid, das locker und fließend ihre Silhouette umspielt. Das Cut-out-Element am Bauch macht die Robe zu einem der hottesten Red-Carpet-Looks der Oscars 2021. Übrigens: Den Schmuck, den sie trägt, ist von Bulgari und hat einen Wert von satten 6 Millionen Dollar.

Bild Matt Petit/A.M.P.A.S. via Getty Images

Andra Day

Andra Day legte mit diesem Look einen dramatischen Wow-Auftritt hin. Das funkelnde Kleid von Designerin Vera Wang umhüllte sie wie flüssiges Gold. Der Cut-out an der Hüfte sorgt für einen sexy Touch.

Bild: Matt Petit/A.M.P.A.S. via Getty Images

So stylst du Cut-outs richtig

Das Wichtigste bei Cut-outs: Weniger ist mehr! Vor allem für den Alltagslook sollte man auf eher schlichte Details setzen.

1. Als Oberteil

Ob Schulter, Rücken oder Arme – asymmetrische Modelle sind unkompliziert und einfach zu kombinieren. Im Monochrom-Look getragen wirken Cut-outs edel aber trotzdem cool.

Top von Na-kd, € 16,95

2. Als Kleid

Besonders bei lieblichen Schnitten und Mustern kann ein Cut-out für das gewisse Extra sorgen. Hierbei sollte man ganz auf Accessoires verzichten. Nur so steht der Trend für sich allein und kommt am besten zur Geltung.

Kleid aus Leinenmix von H&M, 24,99

3. Als Unterteil

Auch bei Hosen sind Cut-outs heuer total angesagt. Richtig cool wirkt der Style bei weiten Hosen in Taillenhöhe. Wer sich damit unwohl fühlt, der kann alternativ einen Body darunter tragen und sorgt so ebenfalls für einen Hingucker.