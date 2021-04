In der Nacht von Sonntag auf Montag fanden zum 93. Mal die Oscars in Los Angeles statt. Wegen der Corona-Pandemie fand die diesjährige Verleihung im kleineren Rahmen statt als sonst. Das hielt die Hollywood-Stars aber nicht davon ab, sich ordentlich in Schale zu werfen. Wir haben die schönsten Outfits vom roten Teppich für euch!

Für den Aufreger des Abends sorgte Musiker Questlove: Der Drummer erschien in goldenen Crocs auf dem roten Teppich.

1. Halle Berry in Dolce & Gabbana

Mit diesem Kleid sorgte Schauspielerin Halle Berry am Red Carpet der Oscars 2021 definitiv für einen Wow-Moment auf dem Red Carpet. Denn sie präsentierte sich in einem wunderschönen Kleid von Dolce & Gabbana. Einfach wunderschön und nahezu feenhaft. Leider lenkte ihre Frisur doch sehr von dem Kleid ab. Ihr Mikro-Bob mit Baby-Pony kam bei den Fans nämlich nicht so gut an. Dennoch: Das Kleid ist einfach traumhaft schön.

Bild: Matt Petit/Getty Images

2. Amanda Seyfried in Armani

Amanda Seyfried stolzierte in einem Traum in Rot über den Red Carpet der Oscars 2021. Das Tüllkleid mit einem tiefen V-Ausschnitt von Armani Privé zählte definitiv zu den schönsten des Abends.

Bild: Chris Pizzello-Pool/Getty Images

3. Reese Witherspoon in Dior

Auch Schauspielerin Reese Witherspoon setzte bei der diesjährigen Oscars-Verleihung auf die Farbe Rot. Ihr Kleid fiel zwar etwas schlichter aus, als das der anderen Stars. Dennoch war die 45-Jährige in dem Dior-Kleid ein absoluter Hingucker.

Bild: Chris Pizzello-Pool/Getty Images

4. Vanessa Kirby in Gucci

Schauspielerin Vanessa Kriby schmiss sich für die Oscars 2021 in eine wunderschöne Robe von Gucci. Mit einem tief ausgeschnittenen Rücken und einer eleganten Schleppe zog die 33-Jährige alle Blicke auf sich.

Bild: Chris Pizzello-Pool/Getty Images

5. Carey Mulligan in Valentino

Ein absoluter Hingucker am Red Carpet: Das goldene Valentino-Kleid von Schauspielerin Carey Mulligan! Der Zweiteiler, bestehend aus einem voluminösen Rock und einem schmalen Bandeau-Top, funkelte mit der begehrten Trophäe um die Wette. Getoppt mit schlichtem Make-up und einer klassischen Frisur sorgte die Schauspielerin für einen Wow-Moment am Red Carpet.

Bild: Chris Pizzello-Pool/Getty Images

6. Margot Robbie in Chanel

Etwas dezenter hielt es Schauspielerin Margot Robbie. Die 30-Jährige erschient in einem silbernen Kleid von Chanel am roten Teppich und zog vor allem mit ihrer ungewohnt lässigen Frisur viele Blicke auf sich. Wir lieben diesen Look einfach!

Bild: Chris Pizzello-Pool/Getty Images

7. Zendaya in Valentino

In Sachen Mode kann Schauspielerin Zendaya wohl niemand was vormachen! Sie erschien in einem gelben Kleid auf dem Roten Teppich. Auch die 24-Jährige setzte auf den diesjährigen Oscar-Trend Cut-Outs. Mit diesem außergewöhnlichen Outfit von Valentino zog sie alle Blicke auf sich.

Bild: Chris Pizzello-Pool/Getty Images

8. Tiara Thomas in Jovana Louis

Oscar-Preisträgerin Tiara Thomas erschien in einem eleganten weißen Hosenanzug von Jovana Louis zu den diesjährigen Academy Awards. Mit einem tiefen V-Ausschnitt und Feder-besetzten Ärmeln fiel die Sängerin auf dem roten Teppich ziemlich auf. Doch der Look steht ihr!

Bild: Chris Pizzello-Pool/Getty Images

9. Laura Dern in Oscar de la Renta

Wir lieben dieses “Kleid der Gegensätze” von Laura Dern einfach! Oben glatt und schwarz, unten weiß und auffällig. Auch die Schauspielerin fühlte sich in dem Kleid von Designer Oscar de la Renta sichtlich wohl. Vollkommen verständlich!

Bild: Chris Pizzello-Pool/Getty Images

10. Colman Domingo

Natürlich sorgten auch die Männer bei den Oscars 2021 für viele aufregende Fashion-Moments auf dem roten Teppich. Vor allem Schauspieler Colman Domingo griff in diesem Jahr in den Farbtopf und wagte sich in knalligen Farben auf den Red Carpet. Obwohl der Anzug doch sehr gewagt ist und in einem grellen Pink-Ton für viel Aufsehen sorgte, wirkte das Outfit unglaublich stimmig. Fans feiern den Look – und wir auch!

Bild: Chris Pizzello-Pool/Getty Images

Aufreger des Abends: Die goldenen Crocs am Roten Teppich

Für den Aufreger des Abends sorgte Produzent und Drummer Questlove. Denn er erschien mit goldenen Crocs auf dem roten Teppich. Ob er sich mit diesen Schuhen den “anstrengenden” Abend einfach etwas bequemer gestalten wollte? Was auch immer er damit bezwecken wollte, die Memes zu seinem ungewöhnlichen Auftritt gehen in den sozialen Medien gerade viral. Und wir müssen schon sagen: Egal, was man von den Gummi-Schuhen halten mag, dieses Foto bringt einen auf jeden Fall zum Schmunzeln. Wir finden’s irgendwie cool!