Traurige Nachrichten teilt Model und Influencerin Fiona Erdmann ihrer Community mit: Sie hat eine zweite Fehlgeburt erlitten. Auf Instagram schreibt sie sich jetzt den Ballast von der Seele und macht ihren tragischen Verlust sowie unsensible Bemerkungen über ihre Schwangerschaft zum Thema.

Bereits 2021 erlitt die 35-Jährige eine Fehlgeburt.

Fiona Erdmann schreibt über ihre erneute Fehlgeburt

Ex-„GNTM“-Kandidatin Fiona Erdmann musste in ihrem Leben schon einige tragische Verluste verkraften. Sie verlor ihre Mutter sowie ihren Ex-Mann. Doch die 35-Jährige kämpfte weiter und baute sich ein Leben auf, in dem sie glücklich ist. Vor einigen Jahren kam die Entscheidung, nach Dubai auszuwandern und sich dort mit ihrem Ehemann Moe einfach frei zu fühlen. Söhnchen Leo (2020 geboren) machte das Glück der Familie dann komplett.

Als Fiona dann erneut schwanger wurde, war die Freude über ein neues Familienmitglied groß. Doch leider musste das Model einen weiteren Schicksalsschlag verkraften. Denn 2021 teilte sie mit, dass sie eine Fehlgeburt in der 18. Schwangerschaftswoche hatte. 2022 wurden Fiona und Moe dann erneut Eltern, diesmal von Töchterchen Neyla May.

Kurz vor Silvester im vergangenen Jahr konnte die 35-Jährige ihr Glück schließlich kaum fassen: ein Schwangerschaftstest war erneut positiv! Fiona und Moe erwarteten also ihr drittes Kind. Gemeinsam mit ihrem Mann besuchte sie schließlich einen Ultraschalltermin, bei dem ihre Hoffnung auf weiteren Familienzuwachs allerdings wieder zerstört wurde. Denn voller Trauer mussten sie feststellen, dass das Baby keinen Herzschlag hatte und Fiona ihre zweite Fehlgeburt erlitt.

„Baby unter meinem Herzen“

Jetzt meldet sich Fiona mit emotionalen Worten an ihre Follower:innen auf Instagram. Denn sie teilt eine Reihe an Bildern, die ihre Schwangerschaft zeigen. Vom positiven Test, bis hin zur Ultraschalluntersuchung. Dazu schreibt sie: „Schweren Herzens muss ich euch mitteilen dass sich [sic!] unter meinem Herzen ein kleines Baby befindet, aber das Mäuschen nicht stark genug war. Wir haben zum zweiten Mal ein Baby verloren und somit einen weiteren Engel im Himmel. Diese beiden Engel passen auf unsere Erdenkinder auf und bleiben unvergessen“, so Fiona.

Die Schwangerschaft sei laut der 35-Jährigen bereits „recht fortgeschritten“ gewesen und sie und Moe konnten „unser Baby ganz genau erkennen und durften uns trotzdem nicht freuen“, wie Fiona schreibt. Ein weiterer Verlust, den das Model ertragen muss. „Ein Stich ins Herz. Vor allem nachdem wir diese schmerzliche Erfahrung bereits einmal zuvor machen mussten“, schildert die zweifache Mutter.

Fiona wehrt sich gegen unangebrachte Kommentare

Wie Fiona ihren Follower:innen mitteilt, habe sie sich aus mehreren Gründen dazu entschieden, ihren Verlust mit der Welt zu teilen. Einerseits wolle sie mit ihrem Schicksal andere stärken, andererseits aber auch darauf hinweisen, dass gewisse Kommentare in Situationen wie diesen dazu beitragen, dass die Last noch größer wird. Denn das Model musste immer wieder Kommentare von verschiedenen User:innen lesen, die ihr zu ihrer Schwangerschaft gratulierten, obwohl sie diese noch gar nicht offiziell bekannt gegeben hat.

„Diese Nachrichten, trafen mich unter den gegebenen Umständen mitten ins Herz!“, so Fiona. Dann wird sie richtig wütend über die Tatsache, dass viele Menschen automatisch von einer Schwangerschaft ausgehen, sobald eine kleine Wölbung am Bauch sichtbar ist: „Und ich verstehe es bis heute nicht, warum zum Teufel nimmt man sich das eigentlich heraus!?!“, schreibt sie. „Es gibt so viele Umstände! Ein Frauenkörper macht unglaubliches durch! Frauen können einen aufgeblähten Bauch haben, einfach etwas mehr gegessen haben und evtl. auch krankheitsbedingt ein Bäuchlein haben. Vllt auch einen unerfüllten Kinderwunsch haben und durch Medikamente ein Bäuchlein haben [sic!].“

Messages wie diese zu lesen, sei vor allem seelisch sehr belastend. „Vor allem wenn man sein kleines Bäuchlein sieht und weiß, dieses kleine Wesen, das den Bauch eben so aussehen lässt, ist bereits von uns gegangen“, schildert Fiona ihre traurige Situation. Ihr ausdrücklicher Appell an ihre Community lautet daher: „Lasst diese Kommentare sein. Verkneift es euch! Selbst wenn ihr eine Vermutung habt!“.

„Schicksal entscheidet unseren Weg“

Abschließend versichert Fiona all ihren Fans jedoch, dass es ihr und ihrer Familie soweit gut gehe und sie nach vorne blicken. „Wir haben diese Situation akzeptiert und kommen damit klar. Ich bin mir ganz sicher, alles im Leben hat einen Sinn. Es sollte eben nicht sein. Das Schicksal entscheidet unseren Weg und deshalb bin ich ganz positiver Gedanken. Wir werden unser Glück erhalten und wir werden es dann bekommen, wenn das Universum sagt: Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt.“