Ist Avril Lavigne nach ihrer Trennung von Mod Sun wieder vergeben? Die Sängerin wurde in den letzten Tagen gleich mehrmals mit Kylie Jenners Ex-Freund Tyga gesichtet. Die neuesten Paparazzi-Fotos zeigen die zwei jetzt sogar knutschend miteinander.

Machen Avril und Tyga hiermit ihre Liebe offiziell?

Avril Lavigne küssend bei Date mit Rapper Tyga gesichtet

Erst vor wenigen Wochen gab die Sängerin überraschend die Trennung von ihrem einstigen Verlobten Mod Sun bekannt. Während der 35-jährige Rapper noch versucht, die Trennung zu verarbeiten, dürfte sich Avril wohl schon umorientiert haben. Sie wurde nun turtelnd mit Kylie Jenners Ex-Freund Tyga gesichtet.

Schon seit einigen Tagen fragen sich Fans, was genau da zwischen der Sängerin und dem Rapper läuft. Denn in den letzten Tagen tauchte Avril immer öfters mit Tyga bei Events rund um die Pariser Fashion Week auf. Nun machen neue Paparazzi-Bilder im Netz die Runde, die die 38-Jährige und den „Loco contigo“-Interpreten am Montag gemeinsam auf der „Mugler x Hunter Schafer“-Party zeigen. Die Fotos, die unter anderem TMZ vorliegen, machen deutlich, dass die zwei wohl mehr als nur gute Freunde sind dürften. Die beiden können kaum die Finger voneinander lassen und küssen sich immer wieder vor den Linsen der Fotografen. Hier geht’s zu den Fotos.

Avril war vor wenigen Wochen noch verlobt

Es dürfte wohl aber nicht das erste Mal sein, dass Avril ihr Herz in der Stadt der Liebe verschenkt. Denn vor etwa einem Jahr hatte sie sich hier mit Musiker Mod Sun verlobt. Warum es zwischen Avril Lavigne und Mod Sun dann Ende Februar zum Liebes-Aus kam, ist nicht bekannt. Wenn man dem Musiker aber Glauben schenken mag, dürfte die Trennung für ihn ziemlich überraschend gekommen sein. Laut seines Sprechers „fühlte er sich vor wenigen Tagen noch verlobt“. Der Rapper legte auf Instagram dann noch nach und schrieb: „In einer Woche veränderte sich mein Leben komplett… ich werde immer auf mein Herz hören, auch wenn es gebrochen ist.“

Seine aktuelle Tour helfe ihm, sich abzulenken. „Jede Nacht auf Tour von Liebe umgeben zu sein, war ein absoluter Segen. Ich habe die besten Freunde auf der ganzen Welt, danke, dass ihr mir immer den Rücken freihaltet. Wir sehen uns auf der Bühne“, so der Musiker. Avril Lavigne hat sich bisher noch nicht offiziell zur Trennung geäußert. Aber Bilder sprechen ja bekanntlich ab und zu mehr als Worte …