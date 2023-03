Gefühlt die halbe Welt hat sehnlichst auf die deutsche Ausgabe von „Too Hot To Handle“ gewartet. Na ja, vielleicht auch nur wir … jeeeeedenfalls sind die neuen Folgen endlich da, und wir haben die ganze Staffel natürlich schon längst durchgebingt, weil die Neugierde einfach zu groß war! Vielleicht war die Enttäuschung deshalb leider umso größer … denn to be honest: die deutsche Edition der etwas anderen Dating-Show strotzt nur so vor Fremdschäm-Momenten.

Wir haben die sieben schlimmsten Cringe-Momente der ersten Staffel von „Too Hot To Handle: Germany“ für euch zusammengefasst. Und wenn wir uns ehrlich sind: Eigentlich lieben wir Reality-TV doch genau deshalb!

1. Deutsch ist eine unerotische Sprache

„Too Hot To Handle Germany“ ist der Beweis dafür, wie unsexy und unangenehm die deutsche Sprache doch manchmal sein kann. Allein die deutschen „Dirty Talk“-Aussagen der Kandidat:innen bringen uns in Dauerschleife zum Fremdschämen. Da können wir sogar verstehen, warum die Teilnehmer:innen ab und zu auf Englisch switchen. Aber ganz ehrlich: neben Emely, der DENGLISH-Queen, zu sitzen, wäre auf Dauer schon ziiiiieeeemlich anstrengend.

2. Dennis‘ awkward Lippenbiss

Ja ok, die Kandidat:innen der ersten Staffel von „Too Hot To Handle Germany“ sehen zum Anbeißen, aber dieser Lippenbiss von Dennis geht einfach gar nicht. In unseren Augen definitiv ein Cringe-Moment. Laut eigenen Aussagen findet Dennis ja eigentlich keine der Frauen in der Villa attraktiv – da sagen sein starrer Blick und der unangenehme Biss auf die Unterlippe allerdings etwas anderes. Die Anziehung beruht wohl nicht auf Gegenseitigkeit … hat er die Villa deswegen freiwillig verlassen, um sein gekränktes Ego zu verstecken?

3. Akka, der Fake-Latino

„Ich lasse sehr oft den Latino heraushängen, denn das kommt sehr gut bei den Frauen an. Aber eigentlich bin ich Türke“. Ok cool Akka – mehr Player geht wohl nicht. Wir haben uns für THTH Germany ja schon auf spannende Charakter eingestellt, aber über die Herkunft flunkern, ist doch ein wenig cringe – und alles andere als ok!

4. Heavy Petting – der „Kemely“ Weltrekord

Eines wird in der ersten Staffel von „Too Hot To Handle Germany“ schnell klar: Enthaltsamkeit ist für die beiden Kandidaten Emely und Kevin ein absolutes Fremdwort. Das Power-Couple Kemely kann und will einfach nicht die Finger voneinander lassen und hat deshalb ungelogen in einer Nacht ALLEINE 70.000 Euro verknutscht und … naja sagen wir mal Co. Der Sexdrive der beiden schockiert sogar Lana – und die sorgt dann auch noch für die absoluten Schock-News der Staffel. Emely und Kevin haben einen weltweiten „Too Hot To Handle“-Rekord aufgestellt – der sprechende Kegel hat nämlich das heftigste Petting, das es jemals in einer Ausgabe der Netflix-Show registriert. Diese Szene ist für uns einfach nur cringe!

5. Grinsen wie ein Honigkuchenpferd

Wir sind zwar ziemlich große Fans von „Playmate des Jahres 2020“, Stella. Ihr Markenzeichen: Ein fettes Dauerlächeln, das sich durch die ganze Show zieht. Wir lieben ihre positive Energy – und gleichzeitig überkommt uns bei ihrem Grinsen aber manchmal irgendwie auch ein cringy Gefühl.

6. Bitte beim Küssen die Augen schließen!

Tobias alias Tobi ist ein junger Mann, der einfach nur Spaß haben möchte und keine ernsthafte Beziehung sucht. Alles schön und gut, denn „THTH: Germany“ ist ja auch eine Dating-Show, in der es genau darum geht, Bindungsängste zu lösen. Aber wieso hat ihm noch nie jemand gesagt, dass es creepy ist, die Augen während des Küssens offenzulassen? It gives Hannibal Lectar vibes…

via GIPHY

7. „Ich steh‘ auf blond und blaue Augen“

Vom Flirtparadies zur Single-Hölle – das musste Kandidatin Onyi in der deutschen Version von „Too Hot to Handle“ durchmachen. „Ich steh‘ auf blond und blaue Augen“ war nämlich so ziemlich der meistgehörte Satz in der Germany-Edition der Netflix-Show – und wir finden das einfach nur traurig und cringe. Der absolute Beweis dafür, dass deutsches „Reality-TV einfach Crap für Schwarze Frauen ist“, stellt die sympathische Hamburgerin auf ihrem TikTok-Account klar – und wird trotz mangelnder Screentime gerade zum absoluten Online-Hype! Wir feiern Onyi und haben sie längst zu unserer persönlichen THTH-Favoritin auserkoren!

Fazit: Wenn ihr auf der Suche nach der unangenehmsten Netflix-Produktion ever seid, stehen die Chancen gut, dass ihr sie hiermit gefunden habt, denn „Too Hot Too Handle: Germany“ hypnotisiert mit seinem Cringe-Faktor. #liebenwir