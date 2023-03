Ihr wollt etwas Veränderung in eure Schmink-Routine einbauen? Wie wäre es, wenn ihr euer Eyeliner-Game updated? Im Frühling tragen wir unseren Lidstrich jetzt nämlich in einer ganz besonderen Form. Heißt den neuesten Make-up-Trend willkommen: „Disconnected Eyeliner“.

Wie easy und gleichzeitig fancy der Lidstrich nachzustylen ist, zeigen wir hier.

„Disconnected Eyeliner“: Hailey Bieber zeigt, wie’s geht

Wenn es eine Person gibt, der wir in Sachen Beautytrends vertrauen, dann ist das Hailey Bieber! Das Model präsentiert auf Instagram regelmäßig neue Looks, nach denen wir instant verrückt sind. Genauso wie jetzt nach ihrem „Disconntected Eyeliner“. Bei ihrem Make-up hat sich die 26-Jährige ganz am Frühling orientiert und einen pastellfarbenen Lidstrich gezogen. Mit zarten Sommersprossen und rosafarbenen Schleifen in den Haaren zeigt sie sich ganz im „Ballett-Core“. Das Highlight liegt aber definitiv auf ihren Augen:

Warum wir den Trend gerade so lieben? Zum einen sieht der Look absolut kreativ, aber nicht over-the-top aus. Zum anderen kann man sich hier farblich wirklich vollkommen austoben, den Eyeliner auf das Outfit abstimmen oder einfach für ein kräftiges Highlight sorgen.

So geht der Look

Jetzt die wohl beste Nachricht: Um den „Disconnected Eyeliner“ nachzustylen braucht ihr nicht viel Zeit. Denn statt der herkömmlichen, präzise durchgehenden Linie, ist der Lidstrich hier unterbrochen. An welcher Stelle der Liner bei euch endet, könnt ihr selbst entscheiden. Bei Haileys Look gibt es einen Zwischenraum am Augenlid. Bedeutet: Der Eyeliner geht vom Augeninnenwinkel in einer geschwungen Linie bis zur Hälfe des Lids. Dann beginnt er wieder auf der äußeren Seite und zieht sich schwungvoll in Richtung Augenbrauen. Wer möchte, kann auch nur eine Linie ziehen und den mittleren Part mittels Wattestäbchen und Mizellenwasser vorsichtig entfernen.

Das Besondere an dem Trend: Die Augenpartie wird so zum absoluten Hingucker. Außerdem sehen die Augen damit automatisch größer und frischer aus. Vor allem, wenn ihr helle Farben wie Weiß, Rosa, Grün, Blau, Gelb, Silber oder Gold verwendet. Ein Eyeshadow-Primer vor dem Lidstrich sowie Fixingspray danach hilft, dass der Look den ganzen Tag über hält. Probiert es doch einfach aus!