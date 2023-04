Während manche von uns sich auf ihre Geburtstage freuen und das Leben als Erwachsene genießen, gibt es Menschen, die einfach nicht wahrhaben wollen, dass die Zeit auch an ihnen nicht spurlos vorübergeht. Sie haben enorme Angst vor dem Altern.

Vor allem diese drei Sternzeichen sind betroffen.

Schütze

Die Schützen haben im Leben nur ein großes Ziel: Spaß haben. Sie wollen ihre Tage so gut es geht ausnutzen und so viel erleben, wie nur irgendwie möglich ist. Das Älterwerden steht ihnen dabei ziemlich im Weg. Denn mit dem Altern kommen auch mehr und mehr Verantwortungen hinzu, die die Schützen an ihren großen Abenteuern hindern. Seien es Beziehungen, Haustiere oder sogar ein Kinderwunsch: So ganz sind sich die Schützen nicht sicher, ob sie dafür denn überhaupt schon bereit sind. Dieses Gefühl sorgt bei ihnen immer wieder für Angst davor, dass sie ihre Zeit nicht richtig nutzen und am Ende nicht all die Dinge schaffen können, die sie sich für ihr Leben vorgenommen haben.

Jungfrau

Jungfrauen sind eitel und sehr perfektionistisch veranlagt. Nicht gerade die beste Kombination, sich dem Altern zu stellen. Für die Jungfrauen ist eben dieses Thema deshalb auch ein sehr heikles. Sie wollen sich nicht optisch verändern und sie wollen auch nicht, dass ihr perfekter Lebensplan vielleicht nicht so in Erfüllung geht, wie sie in sich aufgestellt haben. Jungfrauen gehören deshalb zu jenen Sternzeichen, die den eigenen Geburtstag fürchten und ab einem gewissen Alter auch dazu neigen, einfach zu lügen. Man ist schließlich ja nur so alt, wie man sich fühlt, richtig?

Zwillinge

Das Erwachsenwerden ist den Zwillingen ein richtiger Dorn im Auge. Denn sie lieben die Freiheiten, die das Jungsein mit sich bringt und fürchten sich vor jeglicher Verantwortung. Als besonders soziales Tierkreiszeichen haben sie jedoch aus einem Grund besonders große Angst vor dem Altern: sie fürchten, dass sie den Kontakt zu ihrem Umfeld nach und nach verlieren werden. Denn auch, wenn jetzt noch alle begeistert feiern gehen und die Freiheiten genießen; irgendwann wird sich das ändern und weniger und weniger Menschen werden zu den Partys der Zwillinge erscheinen. Eine Vorstellung, die ihnen enorme Angst macht und die sie so gut es geht verdrängen wollen.