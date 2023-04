Egal ob bei Familienfeiern, im Büro oder bei Dates: Smalltalk begleitet uns alle im Alltag. Doch während manche richtige Profis darin sind, ist das für andere der absolute Horror.

Besonders diese drei Sternzeichen können keinen Smalltalk führen.

Krebs

Die Krebse sind emotional und werden stark von ihren Gefühlen geleitet. Sie lieben es deshalb auch, über emotionale Dinge zu sprechen. Deep-Talk ist für sie ein absolutes Muss in jeder Beziehung und oberflächliche Gespräche langweilen sie schnell. Wer mit den Krebsen eine Verbindung aufbaut, merkt schnell: sie entlocken einem ganz mühelos auch die schmutzigsten Geheimnisse. Denn nur so können die Krebse Vertrauen aufbauen. Freundschaften oder Beziehungen, die nur aus Smalltalk bestehen, sind deshalb für sie keine Option.

Steinbock

Steinböcke sind leidenschaftlich und direkt. Sie wissen ganz genau, was sie wollen und scheuen auch nicht davor zurück, das offen auszusprechen. Dinge wie Smalltalk sind für sie deshalb nicht nur belanglos, sondern schlichtweg reine Zeitverschwendung. Themen wie das Wetter, die Lieblingsfarbe des anderen oder die Frage, was man denn am Nachmittag noch machen will, interessieren die Steinböcke nicht. Sie reden viel lieber über die harten Fakten, Wünsche und Träume des anderen und wollen so schnell wie möglich so viel wie möglich erfahren. Ansonsten können sie ihre Zeit auch deutlich besser investieren.

Skorpion

Wer Skorpione kennenlernt, bekommt oft das Gefühl, dass sie sehr abweisend sind. Das Tierkreiszeichen hat ein kühles Wesen; sie sind logisch und analytisch und verbergen ihre wahren Emotionen oft sehr gut. Dinge wie Smalltalk liegen ihnen deshalb überhaupt nicht. Denn die oberflächlichen Fakten wissen sie meist ohnehin schon aus anderen Erzählungen oder einer online-Recherche des Social-Media-Accounts. Dann im Gespräch so tun zu müssen, als wüssten sie das alles nicht, fällt ihnen enorm schwer. Oft wirkt es dann so, als hätten die Skorpione einfach kein Interesse. Dabei wollen sie nur andere, tiefgründigere Dinge über einen erfahren.