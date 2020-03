Ist euch schon mal aufgefallen, dass gerade jetzt, in Zeiten der Selbstisolation, die Backregale in den Supermärkten zunehmend leerer werden? Woran das liegt? Viele Leute haben jetzt endlich Zeit um Neues auszuprobieren und wollen den Bäcker in sich entdecken. Selbstgebackenes Brot liegt gerade voll im Trend. Kein Wunder: Es geht schnell, ist super easy und man braucht nur wenige Zutaten.

Wir haben hier die 3 besten Brotrezepte für euch. Viel Spaß beim Backen!

1. Bauernbrot

Arbeitsaufwand: 20 Minuten

Ruhen: 120 Minuten

Backzeit: 55 Minuten

Zutaten

300 g Weizenmehl Type 405

280 g Weizenmehl Type 1050

1 EL Zucker

2 TL Salz

1 Packung Trockengerm

2 TL Brotgewürz

380 ml lauwarmes Wasser

Zubereitung

Zuerst das Mehl mit Brotgewürz, Zucker und Salz in einer Schüssel durchmischen. Dann den Trockengerm und das lauwarme Wasser hinzufügen. Die Masse mit Knethaken ungefähr 5 Minuten zu einem glatten Teig rühren. Das Ganze dann zugedeckt 60 Minuten gehen lassen. Danach den Teig durchkneten und zu einem runden Laib Brot formen. Achtung: Darauf achten, dass die Arbeitsfläche leicht bemehlt ist, damit die Masse nicht zu klebrig ist. Die Teigmasse dann auf ein Blech mit Backpapier legen und zugedeckt weitere 60 Minuten gehen lassen. In der Zwischenzeit den Backofen auf 220 Grad (bei Umluft: 200 Grad) vorheizen. Den Brotlaib mit viel Wasser bestreichen und erstmal 15 Minuten lang backen. Danach die Ofentemperatur auf 200 Grad (bei Umluft: 180 Grad) runterdrehen und das Brot weitere 40 Minuten lang backen.

2. Sonnenblumenkernbrot

Arbeitsaufwand: 20 Minuten

Ruhen: 120 Minuten

Backzeit: 45 Minuten

Zutaten

250 g Weizenmehl Type 1050

200 g Roggenmehl Type 997

1 EL Zucker

1 EL Salz

1 Packung Trockengerm

250 ml lauwarmes Wasser

3 EL Sonnenblumenöl

150 g Sonnenblumenkerne

Zubereitung

Mehl, Zucker, Salz und Trockengerm in einer Schüssel durchmischen. Lauwarmes Wasser und Öl hinzufügen und alles mit einem Knethaken ungefähr 5 Minuten glatt rühren. Dann die Hälfte der Sonnenblumenkerne händisch dazumischen. Die Masse zugedeckt 60 Minuten gehen lassen. In der Zwischenzeit eine geeignete Kastenform mit Öl einfetten. Den Teig dann auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche durchkneten und die glatte Masse zu einem 25 cm langen Strang formen. Brot mit ausreichend Wasser bestreichen und in den Rest der Sonnenblumenkerne wälzen. Den fertigen Laib Brot dann in die Form legen und zugedeckt 60 Minuten ruhen lassen. Den Backofen auf 230 Grad (bei Umluft: 210 Grad) vorheizen. Das Brot abdecken und 15 Minuten lang backen. Dann den Ofen auf 200 Grad (bei Umluft: 180 Grad) runterdrehen und das Brot für weitere 30 Minuten backen.

3. Knoblauchbrot

Arbeitsaufwand: 30 Minuten

Ruhen: 90 Minuten

Backzeit: 25 Minuten

Zutaten Teig

500 g Mehl

1 TL Zucker

1 1/2 EL Salz

1 Packung Trockengerm

280 ml lauwarmes Wasser

2 EL Olivenöl

Zutaten Füllung

2 Knoblauchzehen

150 g Butter

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 EL Petersilie gehackt

1 Ei

Zubereitung

Mehl mit Trockenhefe in einer Schüssel vermischen. Dann Salz, Zucker, lauwarmes Wasser und Öl hinzufügen. Die Zutaten mit einem Knethaken ungefähr 3 Minuten lang zu einem glatten Teig rühren. Die Masse zugedeckt 45 Minuten ruhen lassen. Für die Füllung Knoblauchzehen pressen und mit der weichen Butter vermischen. Salz, Pfeffer und Petersilie hinzufügen und ruhen lassen. Für den Teig einen Springformboden mit Öl oder Butter einfetten. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche durchkneten und in ungefähr 20 kleine Stücke teilen. Die Teile dann flach drücken und in der Mitte mit Knoblauchbutter bestreichen. Den Teig dann zu einer Kugel schließen und in die Backform setzen und zugedeckt 30 Minuten lang gehen lassen. In der Zwischenzeit den Backofen auf 180 Grad (bei Umluft: 160 Grad) vorheizen. Ein Ei verquirlen und die Teigstücke damit bestreichen. Dann ungefähr 30 Minuten backen.