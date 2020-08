Es gibt Menschen, die können einfach nichts für sich behalten und deshalb sollte man ihnen lieber kein Geheimnis anvertrauen. Denn sie lieben Gossip und können einfach nicht ihren Mund halten.

Vor allem bei diesen drei Sternzeichen ist kein Geheimnis sicher.

Schütze

Taktgefühl? Das kennt der Schütze absolut gar nicht! Und deswegen sollte man diesem Sternzeichen lieber nichts anvertrauen, was keiner wissen darf. Er denkt nicht nach und plaudert gerne mal aus dem Nähkästchen. Da passiert es dem Schützen auch immer wieder, dass er ein Geheimnis der BFF weitererzählt. Hinzu kommt, dass er es liebt, im Mittelpunkt zu stehen und die Aufmerksamkeit anderer auf sich zu lenken. Und dafür eignet sich nichts besser, als eine geheime Info. Bei diesem Sternzeichen ist höchste Vorsicht geboten!

Widder

Auch der Widder zählt zu den Sternzeichen, die gerne alles ausplaudern, was ihnen so zu Ohren kommt. Denn er trägt sein Herz auf der Zunge und findet es auch nicht weiter schlimm, Dinge weiterzuerzählen. Geheimnisse sind für ihn selbst nicht wichtig, denn er teilt gerne alles mit seinen Mitmenschen. Leider vergisst er dabei, an die Person zu denken, die ihm eigentlich vertraut. Und so hat dieses Sternzeichen schon so manche seiner guten Freundschaften auf die Probe gestellt.

Skorpion

Vorsichtig sollte man auch beim Skorpion sein. Denn er neigt dazu, andere zu manipulieren und ihr Vertrauen auszunutzen. Auch, wenn dieses Sternzeichen noch so vertrauensvoll erscheint, solange man die Person noch nicht gut genug kennt, sollte man lieber aufpassen, was man ihr erzählt. Und auch in langjährigen Freundschaften kann es passieren, dass der Skorpion jemandem in den Rücken fällt, wenn er enttäuscht wird.