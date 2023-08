Wer bei der „Eras“-Tour von Taylor Swift arbeitet, erlebt derzeit wohl eine der größten und erfolgreichsten Touren der Musikgeschichte. Doch dazu gehört natürlich auch jede Menge Stress und Arbeit. Dafür wollte die Sängerin jetzt ihre Mitarbeiter:innen belohnen.

Medienberichten zufolge schenkte Taylor etwa jedem ihrer Truck-Fahrer einen Bonus von 100.000 Dollar.

Taylor Swift investiert 55 Millionen Dollar in Mitarbeiter-Prämien

Taylor Swift ist derzeit nicht aus dem Pophimmel wegzudenken. Mal überrascht sie mit neuen Alben, mal bringt sie ihre alten Songs neu heraus: auf ihrer To Do Liste steht gerade wirklich einiges. Und ganz nebenbei tourt die 33-Jährige derzeit auch quer durch Amerika. Mit ihrer „Eras“-Tour zeigt sie nämlich seit einigen Wochen das Beste aus ihrer Diskographie und performt ihre rund dreistündige Setlist bald schon auf der ganzen Welt.

Doch die XXL-Tour ist nicht nur für die Sängerin selbst ziemlich anstrengend. Hinter den Kulissen tummeln sich nämlich Dutzende Mitarbeiter:innen, die sicherstellen müssen, dass auf der Bühne auch wirklich alles glatt läuft. Bisher klappt das einwandfrei. Und das zeigt sich auch in den Zahlen. Denn Taylors Tour soll bis zu ihrem Ende 2024 laut „Pollstar“ ein Einspielergebnis von etwa 1,4 Milliarden Dollar erreichen!

Und bei so vielen Erfolgen wollte Taylor jetzt wohl auch einmal Danke sagen. Denn laut Medienberichten bekamen die Mitarbeiter:innen der Tour jetzt Prämien ausgezahlt – und zwar ziemlich großzügige. Angeblich soll Taylor für ihre Band, Tänzer:innen, die Technik-Crew und Co insgesamt rund 55 Millionen Dollar in die Prämien investiert haben. Ganz besonders glücklich durften sich dabei auch die Truck-Fahrer:innen schätzen, die das gesamte Equipment der Tour von Stadt zu Stadt fahren. Denn die rund 50 Fahrer:innen bekamen laut „Today“ jeweils einen Bonus von 100.000 Dollar (rund 91.270 Euro).

„Es gibt eine Menge sehr reicher Leute, die sich dafür entscheiden, keinen Cent davon zu teilen“

Eine Prämie, die sogar persönlich überreicht wurde. „Ihr Vater war derjenige, der unseren Fahrern die Schecks überreicht hat“, erzählt Mike Scherkenbach, der Geschäftsführer einer der verantwortlichen Firmen Shomotion. „Er überreichte handgeschriebene Briefe von Taylor.“ In den Augen des Geschäftsführers ist eben diese Geste und die damit verbundene Geldsumme „lebensverändernd“, betont er. „Viele dieser Fahrer sind keine Hausbesitzer, und eine solche Summe gibt ihnen die Möglichkeit, eine Anzahlung für ein Haus zu leisten. Das ist es, was mich wirklich glücklich macht. Diese Großzügigkeit ist ein Wendepunkt für diese Menschen.“

Usus sei eine derartige Aktion übrigens absolut nicht, erklärt er. „Es gibt eine Menge sehr reicher Leute, die sich dafür entscheiden, keinen Cent davon zu teilen“, so Scherkenbach. „Wir arbeiten mit allen möglichen wohlhabenden Leuten zusammen, aber das ist nicht die Norm.“