Der Equal Pension Day fällt 2023 in Österreich auf den 4. August. Damit wird der Tag markiert, an dem Männer durchschnittlich so viel Pension bekommen haben, wie Frauen im gesamten Jahr.

Ein Zeichen für den erschreckenden Unterschied zwischen Mann und Frau mit Blick auf das Einkommen.

Equal Pension Day: Frauen 148 Tage „ohne“ Pension

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Equal Pension Day um einen ganzen Tag „verbessert“. Der Unterschied zwischen der Pension von Männern und Frauen bleibt aber weiterhin groß. Denn durchschnittlich erhalten Männer 40,5 Prozent mehr Pension als Frauen; umgerechnet sind das pro Monat rund 877 Euro. Männer erhalten in Österreich durchschnittlich 2.162 Euro Pension brutto, Frauen 1.285 Euro. Auf das Jahr gerechnet bekommen Frauen dadurch also an 148 Tagen quasi keine Pension im Vergleich zu den Männern.

Die Gründe für diese große Kluft ziehen sich schon seit Jahren: Das niedrigere Erwerbseinkommen von Frauen liege unter anderem daran, dass sie einen Großteil der unbezahlten Arbeit, wie Kinderbetreuung, Hausarbeit und Pflege von Angehörigen leisten und häufiger einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen. Auch die Tatsache, dass Frauen seltener in Führungspositionen sind, verringert die Summe der Pensionsauszahlung. Dazu kommt auch, dass viele Berufe, in denen vermehrt Frauen arbeiten, schlechter bezahlt werden. Das führt häufig auch dazu, dass Frauen viel öfter von Altersarmut betroffen sind als Männer. Umso wichtiger ist es deshalb, dass Frauen schon in jungen Jahren anfangen, sich dem Thema Altersvorsorge zu widmen und versuchen, ihr Geld möglichst effizient anzulegen, um später davon profitieren zu können.

Regionale Unterschiede

Doch es gibt einen Trend hin zur Verbesserung. Denn in den vergangenen Jahren konnte der Equal Pension Day schon verbessert werden. 2015 – dem ersten Jahr, in dem er ausgewertet wurde, war er etwa noch am 26. Juli.

Übrigens: es gibt auch regionale Unterschiede. So hat Vorarlberg etwa am 11. Juli bereits Equal Pension Day und ist damit das „früheste“ Bundesland. Mit 1.123 Euro brutto gibt es hier auch die durchschnittlich niedrigste Frauenpension des Landes. Wienerinnen haben vergleichsweise die höchste Pension und den spätesten Equal Pension Day am 13. September. Sie bekommen brutto durchschnittlich 1.470 Euro.