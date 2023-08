Ein Urlaub mit Folgen: Eine Gruppe Deutscher, darunter angeblich auch ein Influencer, hat ihren Sommerurlaub in einer Luxus-Villa direkt am Comer See verbracht. Während ihres Aufenthaltes ist eine Statue zu Bruch gegangen. Das Kunstwerk sei 150 Jahre alt und der entstandene Schaden liegt offenbar bei etwa 100.000 Euro.

Ein Überwachungsvideo hat die Touristen schließlich entlarvt.

Influencer zerstört wertvolles italienisches Kunstwerk

Alles für die Likes – so lautete offenbar das Motto eines deutsches Influencers, der seinen Sommerurlaub gemeinsam mit weiteren Personen am Comer See in der italienischen Provinz Lombardei verbracht haben soll. Die Gruppe mietete sich laut Berichten in die historische Luxusvilla Alceo ein, die bereits als Unterkunft für unzählige Prominente diente.

Darin befinden sich neben einer Nobelausstattung auch zahlreiche wertvolle Kunstwerke. Wie etwa eine 150 Jahre alte Statue namens „Domina“ des italienischen Bildhauers Enrico Butti, in einem kleinen Brunnen im Außenbereich. Der Influencer soll offenbar selbst so angetan von der etwa 1,70 Meter großen Statue aus dem 19. Jahrhundert gewesen sein, dass er sich von seinen Freunden dabei filmen ließ, wie er sie umarmt. Dann passiert das Unglück: das schwere Kunstwerk kracht zu Boden und zerschmettert in tausend Einzelteile. Zu retten war hier nichts mehr.

Anzeige wegen Vandalismus

Die Tat blieb nicht lange unentdeckt. Denn der Eigentümer der Villa, Bruno Golferini, hat im Außenbereich Überwachungskameras angebracht. So wurde das Missgeschick auch schnell entlarvt. Doch mit einer Entschuldigung kamen die Personen wohl nicht davon. Sie wurden vom Eigentümer aufgrund von Vandalismus angezeigt. Der entstandene Schaden soll um die 100.000 Euro betragen.

Gegenüber italienischen Medien zeigt sich Golferini entrüstet: „Der Anblick dieser Szene erinnerte mich an die Plünderung antiker Städte, als die Barbaren alles verwüsteten und die Statuen der Götter als Zeichen der Verachtung zu Boden warfen.“ Die Zerstörung der Statue sei nicht nur materiell äußerst bedauerlich. „Sie war das Symbol des Hauses, in gewissem Sinne seine Beschützerin“, so der Besitzer gegenüber La Repubblica.

Shitstorm von italienischen Usern

Auf dem Video ist nicht klar zu erkennen, wer für das zerstörte Kunstwerk verantwortlich ist. Laut Medienberichten soll es sich aber um den deutschen Fitnessinfluencer Janis Danner handeln, wie etwa die Berliner Morgenpost berichtet. Danner soll die Zeit in der Villa verbracht haben, um gemeinsam mit Freunden den Geburtstag seiner Verlobten zu feiern, wie es weiter heißt.

Auf Instagram ist mittlerweile ein enormer Shitstorm gegen den Influencer ausgebrochen. Unter den Postings von Janis tummeln sich unzählige Kommentare von wütenden italienischen User:innen. „Du kannst reich sein, aber dennoch keine Klasse haben. Erbärmlich“, schreibt etwa jemand. Eine andere Person kommentiert: „Zerstöre lieber dein Zuhause, anstatt die Sachen anderer Leute zu zerstören“. Viele fordern zudem, dass er für den Schaden bezahlen solle.

Bisher hat sich der Influencer noch nicht zu Wort gemeldet. Ob es sich auf dem Überwachungsvideo also tatsächlich um Janis handelt, ist nicht bestätigt. Die Kommentarfunktion ist mittlerweile allerdings eingeschränkt.