Schon länger machen Gerüchte die Runde, dass das Topmodel Irina Shayk und der Ex-NFL-Spieler Tom Brady miteinander anbandeln. Jetzt scheinen sich diese Spekulationen tatsächlich zu bestätigen: Denn inzwischen sind Fotos aufgetaucht, die die zwei Stars äußerst vertraut vor einem Hotel in Los Angeles zeigen.

Und den Berichten zufolge dürfte Irina sogar im Haus des Profisportlers übernachtet haben.

Irina Shayk und Tom Brady gemeinsam gesichtet

Was läuft da zwischen NFL-Legende Tom Brady und Model Irina Shayk? Diese Frage beschäftigt derzeit wohl einige Fans. Die Gerüchteküche brodelt schon seit mehreren Wochen. Doch nun scheinen sich die ganzen Spekulationen um eine vermeintliche Liebschaft tatsächlich zu bestätigen. Denn inzwischen sind Paparazzi-Fotos aufgetaucht, die Irina und Tom sehr vertraut miteinander zeigen. Auf den Bildern, die unter anderem dem US-Portal Page Six vorliegen, ist zu sehen, wie der Ex-Quarterback Irina von einem Hotel in Bel Air abholt. Das vermeintliche Paar soll anschließend gemeinsam zum Haus des ehemaligen NFL-Spielers in Los Angeles gefahren sein. Hier könnt ihr euch die Aufnahmen ansehen.

Weitere Bilder zeigen Irina Shayk, wie sie am nächsten Morgen im selben Outfit zum Hotel zurückkehrt. Auf einem anderen Schnappschuss streichelt die Football-Ikone während einer roten Ampel liebevoll die Wange des Models. Beide Stars strahlen auf den Fotos bis über beide Ohren. Bislang haben sich weder der Sportler, noch das Model öffentlich zu den vielsagenden Aufnahmen geäußert.

Die beiden Stars sollen sich auf Hochzeit in Italien erstmals näher gekommen sein

Erste Gerüchte um eine Romanze machten bereits Anfang Juni die Runde. Laut Daily Mail sollen sich Irina und Tom bei einer Promi-Hochzeit auf Sardinien nähergekommen sein. Doch bereits kurz darauf ließ ihr Management die News im Keim ersticken. „Diese Geschichte ist völlig falsch.“, lautete der Kommentar damals dazu. Ein angeblicher Freund teilte außerdem noch mit, dass Irina Shayk und Tom Brady „rein platonisch“ befreundet seien und die Gerüchte um eine Romanze schlichtweg nicht stimmen. Die neuen Bilder der beiden Stars, sprechen nun allerdings eine andere (Bild-)Sprache. Den aktuellen Beziehungsstatus kennen aber wohl nur die beiden selbst.

Tom Brady war mit Supermodel Gisele Bündchen verheiratet

Tom Brady war bis letztes Jahr noch mit dem Supermodel Gisele Bündchen verheiratet. Sie galten lange Zeit als DAS Traumpaar der Promi-Szene. Gemeinsam haben sie einen 13-jährigen Sohn und eine 10-jährige Tochter. Anfang des Jahres wurde dem Sportler dann eine Romanze mit dem Model Emily Ratajkowski nachgesagt. Die Gerüchte haben sich aber nie bestätigt.

Irina Shayk war bis 2019 mit dem Hollywood-Schauspieler Bradley Cooper liiert. Irina und Bradley haben eine 6-jährige Tochter namens Lea. In der Vergangenheit war das Model von 2009 bis 2015 in einer Beziehung mit dem bekannten Fußballstar Cristiano Ronaldo.