Der Juli neigt sich langsam, aber unaufhaltsam seinem Ende entgegen, und natürlich fragen wir uns schon, was der August 2023 so für uns bereithält. Natürlich kann niemand einfach in die Zukunft schauen, doch die Sterne können schon mal eine erste Prognose liefern. Und es scheint, dass einige Sternzeichen eine bedeutende Veränderungen erwartet.

Egal ob in der Liebe, im Job oder in der persönlichen Entwicklung – diese Tierkreiszeichen können sich schon mal auf einen Umbruch einstellen.

Widder

Der sonst so fleißige Widder ist aktuell etwas antriebslos, da er sich quasi in seinem Alltag gefangen fühlt. Aber good news: Schon bald stehen bei diesem Sternzeichen alle Zeichen auf Neuanfang. Genauer gesagt erwartet die Widder-Geborenen im August eine Veränderung in Sachen Liebe. Die Gefühle für ihren Partner oder ihre Partnerin werden wieder neu entfacht. Single-Widder könnten möglicherweise sogar ihre große Liebe treffen. Und das bewirkt, dass sich das Feuerzeichen förmlich wie neu geboren fühlt. Der August kann also kommen!

Zwillinge

Zwillinge sind ja bekanntermaßen äußerst zielstrebig und könnten auch als Workaholics bezeichnet werden. Doch ganz glücklich sind sie damit momentan nicht, da ihnen etwas im Leben fehlt. Im August 2023 gönnt sich das Sternzeichen eine wohlverdiente Auszeit. Es findet endlich zur Ruhe und schafft es, eine Verbindung zu seinem Inneren herzustellen. Dadurch gewinnt das Tierkreiszeichen eine überraschende Erkenntnis, die sein Leben verändert. Diese Entwicklung wirkt sich übrigens auch äußerst positiv auf die Ausstrahlung der Zwillinge aus.

Krebs

Der Krebs wird im August eine Verschiebung in seinen zwischenmenschlichen Beziehungen erleben. Was das konkret heißt, werden die nächsten Wochen zeigen. Es ist möglich, dass sich alte Freundschaften vertiefen oder neue Menschen in sein Leben treten, die eine wichtige Rolle spielen werden. In dieser Zeit sollte der Krebs darauf achten, sich auf seine Intuition zu verlassen, um potenziell negative Einflüsse auszuschließen. Diese Veränderungen könnten eine bereichernde und positive Erfahrung für den einfühlsamen Krebs sein.

Skorpion

Im August steht dem Skorpion ganz unerwartet viel Arbeit bevor. Ob ein Umzug, ein neuer Job oder zwischenmenschliche Herausforderungen, fest steht: Das Sternzeichen erwartet eine Veränderung und kommt deshalb nicht unbedingt zur Ruhe. Doch das stört den Skorpion keineswegs. Schließlich strebt er stets nach Weiterentwicklung. Und Ende August wird das Sternzeichen erkennen, dass es wirklich stolz auf sich sein kann.