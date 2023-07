Nach zahlreichen Anschuldigungen gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann erhebt jetzt auch eine Österreicherin schwere Vorwürfe gegen den Sänger. Wie ORF.at berichtet, wirft eine Frau dem 60-Jährigen vor, sie 2019 im Rahmen der Rammstein-„Stadium Tour“ sexuell missbraucht zu haben.

Es sei ausdrücklich gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gekommen.

Rammstein: Österreicherin erhebt Vorwürfe gegen Till Lindemann

Die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann reißen nicht ab. Seit Mai werden immer mehr Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs gegen den Sänger laut. Mittlerweile ermittelt auch die Staatsanwaltschaft. Es gilt die Unschuldsvermutung. Jetzt wirft erstmals auch eine Österreicherin dem 60-Jährigen sexuellen Missbrauch vor. ORF.at berichtet von einer Frau, die 2019 im Rahmen der Rammstein „Stadium Tour“ ähnliche Erlebnisse gemacht hat, wie jene, die bereits einige andere Frauen schilderten.

Laut dem Medienbericht soll die Frau auf eine „Pre-Party“ der Band eingeladen worden sein. Lindemann habe sie außerdem persönlich in sein Hotelzimmer eingeladen. Dort soll er die Frau mit dem Gesicht nach unten auf ein Bett gedrückt haben, ihren Rock hochgeschoben und sie so fest geschlagen zu haben, dass Handabdrücke auf ihrem Gesäß zu sehen waren. Die Betroffene betont, dass es keine Zustimmung ihrerseits gegeben habe und sie mehrmals eindeutig abgelehnt habe. Handys seien im Hotelzimmer zwar verboten gewesen, eine andere Frau habe es dennoch geschafft, Fotos von der mutmaßlichen Misshandlung zu machen.

Fotos von Experten auf Echtheit überprüft

Die Aufnahmen, die dem ORF laut dem Bericht vorliegen, wurden laut ORF.at mittlerweile digitalforensisch überprüft und sollen „sehr wahrscheinlich unveränderte Originalaufnahmen“ sein.

Anzeige habe die Frau nicht erstattet und sie habe es auch nicht vor, wie es in dem Bericht weiter heißt. Die Frau wolle anonym bleiben und ihre Geschichte erzählen können, damit die Menschen wissen, dass Lindemann so gehandelt habe: „Nur weil er in einer Rockstar-Machtposition ist, heißt das nicht, dass er mit jungen Frauen machen kann, was er will. Das geht nicht. Und deswegen möchte ich auch, dass das erzählt wird, weil mir das passiert ist.“, zitiert der ORF die Frau. Sie versicherte ihre Angaben gegenüber dem ORF in einer eidesstattlichen Erklärung.

Auf Anfrage des ORF weisen Lindemanns Anwälte die Vorwürfe als falsch zurück.

Protestes gegen Rammstein-Konzert in Wien

Die Band tourt aktuell weiter durch Europa. Am Mittwoch und Donnerstag sind Rammstein für zwei Konzerte in Wien. Bereits im Vorfeld hat es zahlreiche Proteste, sowie eine Online-Petitionen gegen die Stadion-Konzerte gegeben. Mehr als 16.500 Menschen haben diese unterzeichnet. Für den Tag der ersten Show ist außerdem eine Kundgebung angekündigt.