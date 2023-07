Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Ariana Grande und ihr Ehemann Dalton Gomez bereits seit einiger Zeit getrennt sind. Ariana wurde in der Öffentlichkeit ohne Ehering gesichtet und hat mittlerweile einige gemeinsame Bilder gelöscht. Laut Insidern ist die Sängerin jetzt wieder vergeben.

Angeblich soll sie mit einem ihrer „Wicked“ Co-Stars zusammen sein.

Ariana Grande und Dalton Gomez: Trennung nach zwei Jahren Ehe?

„Ariana und Dalton haben sich im Januar getrennt“, verkündeten anonyme Insider. Damit bestätigten sich zahlreiche Gerüchte, die rund um Ariana Grandes letzten öffentlichen Auftritt entstanden. Denn als die 30-Jährige zu den Wimbeldon-Turnieren erschien, entdeckten aufmerksame Fans, dass sie ihren Ehering nicht mehr am Finger trug.

Ariana und Dalton gaben sich im Mai 2021 in einer kleinen Zeremonie das Ja-Wort. „Sie war ein paar Jahre lang glücklich in Los Angeles. Sie wollte sich dort ein Leben mit Dalton aufbauen“, schildert eine Quelle gegenüber dem „People“-Magazin. Für Dalton sei Los Angeles der Mittelpunkt seines Lebens und seiner Karriere als Immobilienmakler. „Er ist super konzentriert auf seine Karriere und muss in Los Angeles leben. Das war definitiv ein Problem für sie.“ Als Ariana dann für die Dreharbeiten von „Wicked“ nach England zog, „stand ihnen also eine Fernbeziehung bevor“, heißt es.

Die Fernbeziehung habe jedoch nicht gehalten und es kam Anfang des Jahres zur Trennung. Die beiden „haben versucht, die Dinge zum Laufen zu bringen, aber letztendlich haben sie einfach nicht zusammen gepasst“, schildert ebenfalls ein Insider gegenüber „Entertainment Tonight“. Laut den anonymen Quellen und Insidern soll die Trennung aber freundschaftlich gewesen sein.

Insider bestätigt: Die Sängerin ist wieder vergeben

Ariana hat sich zu den Gerüchten bisher noch nicht persönlich geäußert. Die Fotos von ihrer Hochzeit sowie ein Post zum Hochzeitstag im Mai sind auf ihrem Instagram-Profil aber nicht mehr sichtbar. Für viele Fans ein klares Signal, dass die Ehe vorbei ist.

Doch während die Gerüchte rund um die Trennung des Paares noch nicht offiziell bestätigt wurden, folgen auch schon die nächsten. Denn angeblich ist Ariana Grande wieder vergeben. Und zwar an ihren „Wicked“ Co-Star Ethan Slater. Der 31-Jährige spielt in der kommenden Musicalverfilmung den Liebhaber von Elphabas Schwester; während Ariana die Rolle der Glinda übernimmt. Ethan spielte zuvor unter anderem Spongebob Schwammkopf im gleichnamigen Musical. Der 31-Jährige war in einer langjährigen Beziehung mit Lilly Jay. Die beiden heirateten 2018 und haben ein gemeinsames Kind.

Wie ein Insider bestätigt, ist die Beziehung zwischen Ariana und Ethan aber noch in den Anfängen. „Sie und Ethan sind seit kurzem zusammen, und er ist von seiner Frau getrennt“, zitiert „People“ den Insider. Bestätigt wurden die Gerüchte bisher übrigens weder von Ethan, noch von Ariana.