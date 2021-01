Der nächste Kandidat für das Dschungelcamp 2022 ist offiziell. Nachdem Lucas Cordalis seine Teilnahme verkündet hat, wird jetzt auch Harald Glööckler in den Dschungel ziehen.

Auch der Gewinner der Ersatzshow Filip Pavlovic wird mit dem Goldenen Ticket im Dschungelcamp 2022 um die Krone kämpfen.

Harald Glööckler geht ins Dschungelcamp

Der nächste Kandidat für das Dschungelcamp 2022 ist offiziell! Harald Glööckler wird im nächsten Jahr in den Dschungel in Australien ziehen und um die begehrte Krone kämpfen. Denn vor der Entscheidung in der Ersatzshow am Freitag (29. Jänner) verkündete RTL, dass er fix dabei sein wird.

“Ich wurde das erste Mal gefragt 2010 vom englischen Dschungel. Dann habe ich das aber abgesagt”, erklärte er. Umso glücklicher sei er, jetzt doch die Chance zu bekommen. “Ich war ja im Pandemie-Camp und dann kam die Anfrage und ich dachte, das geht so nicht weiter. Irgendwie muss man ja wieder stattfinden”, betonte er.

Zwei weiter Kandidaten fix

Doch Harald Glööckler ist nicht der erste Kandidat, der offiziell im Dschungelcamp 2022 dabei sein wird. Vor ihm hat auch bereits Lucas Cordalis die frohe Botschaft verkündet. Denn er möchte in die Fußstapfen seines kürzlich verstorbenen Vater Costa Cordalis treten. Er hat damals vor 15 Jahren das erste Dschungelcamp gewonnen. Auch der Sieger der diesjährigen Ersatzshow Filip Pavlovic wird fix im Dschungel 2022 dabei sein. Alle Folgen werden auch dieses Mal auf RTL und TVNOW zu sehen sein.