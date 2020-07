Ausländischen Studenten in den USA droht nun die Ausweisung. Studierende, die ein Visum des Typs F1 oder M1 haben, dürfen nicht im Land bleiben, wenn ihre Universitäten wegen Corona im Herbst nur noch Online-Kurse anbieten.

Das teilte die Einwanderungsbehörde ICE am Montag (6. Juli) mit.

USA: Ausländischen Studenten droht Ausweisung

Ausländische Studenten, die ein Onlinestudium in den USA absolvieren oder wegen Corona an ihren Universitäten ab Herbst lediglich Online-Kurse belegen können, müssen das Land verlassen. So lautet eine aktuelle Anweisung der US-Einwanderungsbehörde ICE. Studenten hätten demnach allerdings auch die Möglichkeit, sich stattdessen an einer Uni einzuschreiben, die physischen Unterricht anbietet. Hochschulen, die sowohl Online-Kurse, als auch physische Vorlesungen anbieten, müssen ihren ausländischen Studenten einen Nachweis ausstellen, dass sie an genügend physischen Unterrichtsstunden teilnehmen, so die US-Behörde. Andernfalls droht den Studenten ein Abschiebeverfahren. Dasselbe gilt auch für Kursteilnehmer an nicht-akademischen Bildungseinrichtungen (M1-Visa), wie etwa Flugschulen.

Einreise nicht mehr erlaubt

Ausländische Studenten, die ihr Studium ab Herbst an einer Uni begonnen hätten, die nur noch Online-Kurse anbietet, bekommen kein Visum mehr. Außerdem werde ihnen die Einreise in die USA nicht mehr gestattet, teilte die US-Einwanderungsbehörde mit. Bereits im Sommersemester habe man wegen des Coronavirus eine Ausnahmeregelung geschaffen und mehr Online-Kurse für Ausländer als normalerweise erlaubt. Diese Regelung habe man nun modifiziert, so die Behörde.

Rund 5,5 Studenten in den USA sind Ausländer. Die meisten internationalen Studenten kommen aus China, Indien, Saudi-Arabien, Südkorea und Kanada. Auch österreichische und deutsche Studenten sind von der Ausnahmeregelung betroffen. Bereits im März verlegten die US-Universitäten ihr Kursangebot online. Unklar ist allerdings noch, wie es im Herbst weitergeht. Denn das haben die meisten Hochschulen noch nicht entschieden. Lediglich einige renommierte Unis, wie etwa Harvard, kündigten bereits an, ihre Kurse auch im Herbst weiterhin ausschließlich online abzuhalten.