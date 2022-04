Von Make-up über Hautpflege bis zu den Haaren – auf TikTok gibt es inzwischen unzählige Videos, die einem die neuesten Beauty-Trends anpreisen. Aber allmählich schleicht sich ein neues Phänomen auf der Plattform ein. Denn Filter sind nicht mehr nur da, um Videos zu verschönern, sondern mit ihnen können wir Trends virtuell direkt an uns testen.

Also auf geht’s!

Wie TikTok-Filter Beauty-Trends beeinflussen

Jede, die schon einmal einen TikTok-Filter ausprobiert hat, nur um zu sehen, wie sie damit aussieht, hebe bitte jetzt die Hand! Erwischt! Wir haben wohl schon alle einmal einen Eyeliner- und Haarfarben-Filter ausprobiert und sind zum Ergebnis gekommen, dass es gar nicht so schlecht aussieht. Schon sitzt die eine beim Friseur und lässt sich eine neue Haarfarbe verpassen und die andere ändert das tägliche Augen-Make-up mit einem neuen Eyeliner-Wing. Und das alles nur, weil wir es mithilfe eines Filters direkt virtuell ausprobieren konnten.

Doch inzwischen bleibt es nicht mehr nur bei Haarfarben und Eyeliner-Strichen. Denn die neuen Beauty-Filter zeigen uns noch vieles mehr. Zum Beispiel, wie die perfekte Augenbraue für unsere Gesichtsform zu zupfen ist oder ob uns Stirnfransen stehen würden.

Diese Beauty-Trends könnt ihr auf TikTok testen

Bevor ihr große Entscheidungen in Sachen Typ-Veränderung macht, testet die aktuellen Beauty-Trends doch lieber zuerst mit diesen Filtern.

1. Eyeliner

Der Cat-Wing-Eyeliner gehört für die Gen Z inzwischen zur täglichen Beauty-Routine. Doch hier gibt es ein Problem: Wie malen wir den perfekten Wing? Dieser Struggle gehört mittlerweile der Vergangenheit an, denn mit diesem TikTok-Filter könnt ihr den Eyeliner ganz easy-peasy lemon squeezy nachzeichnen. Nie war Eyeliner ziehen einfacher.

2. Haarfarben

Eine neue Lebensphase bedeutet auch immer eine neue Frisur, wie wir in Sex and the City gelernt haben. Dazu gehört ebenso eine neue Haarfarbe. Ob rot, blond oder dunkelbraun auf TikTok könnt ihr testen, welche Haarveränderung am besten zu eurem Typ passt! Kleiner Tipp: der Red Hair Filter hat es uns besonders angetan.

3. 90s Augenbrauen

Natürlich war es zu erwarten: Die dünnen Augenbrauen sind wieder zurück. Bevor ihr allerdings den größten Fehler eures Lebens macht, schaut euch erst mal an, ob euer Gesicht wirklich für dünne Augenbrauen gemacht ist. Glaubt uns, damit erspart ihr euch sehr viel Kummer.

4. Perfect Eyebrow Shape

Was ist die perfekte Augenbraue? Das ist eine gute Frage, denn die variiert von Gesicht zu Gesicht. Dieser TikTok-Filter will dieses Problem ein für alle mal gelöst haben. Denn er zeigt, wie die perfekte Augenbrauen-Shape in eurem Gesicht aussieht. Einfach die einzelnen Punkte nachziehen und ausmalen.

5. Face Lift Contouring

Diese virtuelle Make-up-Schablone für ein „Facelift Contouring“ ist eine wahre Offenbarung für alle, die in Sachen Make-up blutige Anfänger sind. Jetzt kann beim Contouring à la Bella Hadid wirklich gar nichts mehr schiefgehen.

6. Stirnfransen

Stirnfransen ja oder nein? Diese Frage haben wir uns alle schon einmal gestellt. Und TikTok hat natürlich die passende Antwort für uns parat. Mit diesem Filtern könnt ihr kurzerhand testen, ob euer Gesicht wirklich für die ins Gesicht fallenden Strähnen geeignet ist.