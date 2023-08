Für ein paar Sternzeichen kann der August zu einer wahren Zerreißprobe werden. Denn der Planet Venus befindet sich gerade im rückläufigen Modus und kann so einiges an Liebeschaos anrichten.

Wer sich gerade etwas in Acht nehmen sollte, verraten wir euch hier.

Krebs

Der Krebs spürt die seltsamen Schwingungen, die vom Planeten Venus ausgehen, gerade enorm. Denn plötzlich beginnt das Sternzeichen, sämtliche Entscheidungen, die das aktuelle Liebesleben betreffen, infrage zu stellen. Dabei steht auch das eine oder andere unangenehme Gespräch im Raum. Denn natürlich hat das Gegenüber des Tierkreiszeichens viele offene Fragen, wenn es sich von heute auf morgen zurückzieht. Doch war das wirklich die richtige Entscheidung? Auf den Krebs wartet ein ganz schönes Liebeschaos, denn was einmal geschehen ist, lässt sich nicht so leicht wieder rückgängig machen.

Löwe

So selbstbewusst der Löwe in Beziehungsfragen auch ist, so ratlos ist er momentan. Denn sein Lauf, immer das zu bekommen, wonach er eifert, scheint durchbrochen zu sein. Dafür verantwortlich ist eine ganz bestimmte Person, die dem Tierkreiszeichen ganz schön den Kopf verdreht hat. Doch so einfach macht sie es dem Löwen nicht. Denn zum ersten Mal muss er wirklich Kampfgeist zeigen, was ihn in ein heftiges Liebeschaos stürzt. Plötzlich sind da Gefühle, von denen das Sternzeichen bisher nicht wusste, dass es sie gibt. Bleibt nur zu hoffen, dass die Person im Fokus des Löwen geduldig mit ihm ist.

Waage

Waagen sind gerne auf der sicheren Seite. Deshalb setzen sie erst dann alles auf eine Karte, wenn sie einer Person wirklich vertrauen. Genau das ist aktuell auch der Fall. Das Vertrauen ist da, die Gefühle auch. Doch diesmal ist es die Waage, deren Kopf gehörig verdreht wird. Denn plötzlich erscheint eine weitere Person im Leben des Tierkreiszeichens, die ein elektrisierendes Gefühl hinterlässt. Das Liebeschaos ist hier definitiv vorprogrammiert, denn die Waage ist sich ganz und gar nicht mehr sicher, für wen ihr Herz schlägt. Am besten ist, sie vertraut auf ihre Intuition – denn die hat sie noch nie im Stich gelassen.