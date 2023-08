Das trübe Wetter ist noch lange kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Ganz im Gegenteil: die kühle Brise motiviert einige Sternzeichen zu ungeahnten Fähigkeiten. Deshalb gelingt ihnen in dieser Woche auch so ziemlich alles, was sie sich vornehmen.

Um wen es sich dabei handelt, verraten wir euch hier.

Widder

Widder lieben die warme Jahreszeit, umso trister fühlen sich jetzt, wo die hohen Temperaturen ausbleiben. Aber Kopf hoch, liebe Widder! Denn im Sommer gibt es auch andere Dinge, die für gute Laune sorgen. Ein Erfolgserlebnis zum Beispiel. Genau das wartet in dieser Woche auch auf das Sternzeichen. Das bringt nicht nur eine Hochstimmung in das Leben des Tierkreiszeichens, sondern sorgt auch für einen kräftigen Motivationsschub, der tatsächlich den restlichen August anhält. Der Widder fühlt sich plötzlich wie ausgewechselt und setzt einige Dinge endlich in die Tat um.

Zwilling

Der Zwilling hatte in letzter Zeit mit einem kleinen Durchhänger zu kämpfen – ein klassisches Sommerloch eben. Es ist nichts Aufregendes im Leben des Sternzeichens passiert, wodurch es sich unheimlich gelangweilt hat. Doch damit ist in dieser Woche Schluss! Denn der August bringt jede Menge neue Energie mit, die das Sternzeichen wirklich gut gebrauchen kann. Der Zwilling spürt ungeahnte Kräfte in sich, die dazu führen, dass er bereit ist, über seinen Schatten zu springen und neue Grenzen auszutesten. Das kommt auch genau zur richtigen Zeit. Denn schon bald stößt das Tierkreiszeichen auf eine kleine Herausforderung, die es zu meistern gilt.

Steinbock

Der Sommer löst beim Steinbock einen unheimlich großen Tatendrang aus. Er möchte am liebsten viel unternehmen, viel erleben und viel Spaß haben. Doch hier funkt ihm leider sein Alltag dazwischen. Denn viel Zeit bleibt dem Sternzeichen für all diese Dinge nicht. Bisher! Denn der August bringt jede Menge positive Veränderung mit. Dem Sternzeichen gelingt es, seine Prioritäten zumindest für einige Wochen anders anzuordnen, wodurch es das Gefühl hat, einfach alles schaffen zu können. Dazu gehört auch, eine kleine Auszeit zu genießen, in der er seine Pläne umsetzen kann.