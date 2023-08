Die Social-Media-Zwillinge Lisa und Lena Mantler gehen ab sofort getrennte Wege. Das haben die beiden 21-Jährigen jetzt mit einem abschließenden Video verkündet.

Dass ihre gemeinsame Zeit vor der Kamera mal vorbei sein wird, wussten beide bereits von Anfang an.

Lisa und Lena beenden ihre gemeinsame Karriere

Für Fans des deutschen Social-Media-Duos Lisa und Lena gibt es weniger gute Nachrichten: denn die Zwillinge haben sich getrennt. Zumindest beruflich. In einem letzten Video erklären die beiden 21-Jährigen auch ihre Beweggründe für das neue Kapitel in ihrem Leben. „Wir wussten, dass wir jetzt nicht unser Leben lang zusammenarbeiten werden. Jetzt ist es einfach an der Zeit, dass wir jeweils unsere Wege gehen“, so Lisa.

„Es gibt Boyband-Breakups, und auch wir haben unseren Boyband-Breakup. Wir machen das schon so lange zusammen und vergessen manchmal, dass wir erst 21 sind. Durch die ganzen Erfahrungen, die wir gesammelt haben, haben sich unsere Interessen unterschiedlich entwickelt“, so Lena in dem Video. „Wir sind einfach beide so verschieden und freuen uns sehr darauf, unsere eigenen Wege zu gehen“, heißt es weiter. „Wir lieben uns beide, haben aber erkannt, dass es an der Zeit, dass wir uns auf uns selbst konzentrieren. Wir werden immer Lisa und Lena bleiben, fürs Erste aber eben ein bisschen privater“.

Ganz so überraschend kommen die Trennungsnews jedoch nicht. Schließlich warten Fans der Internet-Stars bereits seit einiger Zeit vergeblich auf neue gemeinsame Videos der beiden. „Natürlich ist das auch ein bisschen traurig. Aber wir haben schon ganz lange die typischen Lisa-und-Lena-Videos nicht mehr gemacht“, stellt Lena fest.

Schwesterchen Lisa ergänzt: „Jeder ist in seiner Findungsphase und wir konzentrieren und jetzt einfach drauf, Schwestern zu sein“. Natürlich werden beide weiterhin Content produzieren, nur eben auf verschiedenen Accounts. Denn beide haben nun ihre eigenen Profile auf Instagram, Tiktok und Co. Von Rivalität ist hier jedenfalls (noch) keine Spur: „Man supporten sich gegenseitig und ist gespannt, wie sich der andere entwickelt“, verrät Lena.

Lisa Mantler bereits verheiratet

Für eine große Überraschung hat auch Lisa Anfang des Jahres gesorgt. Denn sie enthüllte nicht nur, dass sie mit Musiker Jonas Jay einen Mann an ihrer Seite hat und verlobt ist, sondern wenige Monate später, im März, auch ihre Hochzeit.

Wer mehr Content von dem frisch gebackenen Ehepaar sehen will: vor wenigen Tagen ist auf Youtube der Kanal „Jonalisa“ aufgetaucht, auf dem gemeinsame Videos der beiden zu sehen sind – etwa von einem Trip nach Bali. Viele fragen sich hier jetzt natürlich nicht nur, ob Jona die neue Lena an Lisas Seite ist, sondern auch, ob der Musiker möglicherweise der Grund für die Trennung der Zwillinge sein könnte.

Erfolgreichste deutsche Social-Media-Stars

Mit dem „Breakup“ von Lisa und Lena geht dementsprechend auch eine Ära zu Ende. Denn das Duo gehörte zweifelsohne zu den erfolgreichsten deutschen Tiktok- und Instagram-Stars. Als die beiden etwa ihren Tiktok-Account gemeinsam führten, zählte dieser rund 14 Millionen Follower:innen. Auf Instagram waren es sogar 20 Millionen Fans, die die Schwestern tagtäglich im Alltag begleiteten.