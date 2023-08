Wenn man eine starke Nussallergie hat, dann ist wohl das Letzte, was man tun sollte, sich mit haufenweise Erdnüsse einzudecken. Eine Passagierin in einem Flugzeug hat aber genau das getan. Dafür hatte sie allerdings auch einen guten Grund.

Denn die Frau konnte nur auf diese Weise sichergehen, dass sie keine allergische Reaktion erleidet.

Aus diesem Grund kaufte eine Passagierin mit Nussallergie im Flugzeug alle Päckchen mit Erdnüssen

Für Menschen mit starker Nussallergie verbergen sich im Alltag oft Situationen, die sie in Gefahr bringen können. Etwa ein 80-minütiger Flug von Düsseldorf nach London. Eine Passagierin war hoch allergisch gegen Erdnüsse. Daher bat sie die Flugbegleiter:innen, diesmal auf das Servieren von Nüssen zu verzichten, wie sie gegenüber Insider erzählt. Aus eigener Erfahrung wusste sie nämlich, dass es bereits reicht, wenn jemand in ihrer Nähe eine Packung mit Erdnüssen öffnet, um einen allergischen Schock auszulösen.

Nachdem das Bordpersonal nicht auf die Bitte der Frau einging, sah sie sich gezwungen, alle 48 Packungen im Flugzeug aufzukaufen. Dafür gab die Passagierin ganze 168 Euro aus. „Ich sagte: ‚Ich kaufe sie alle, damit Sie sie nicht servieren können. Es ist mir egal, wie viel es ist. Wenn ihr nicht bereit seid, mir zu helfen, ist das das Einzige, was ich tun kann'“, so der verzweifelte Fluggast. Die Frau wollte damit sichergehen, dass kein anderer Passagier die Nüsse in die Hände bekommt, die Packung öffnet und damit einen allergischen Schock auslöst.

„Wollen Sie die Nüsse mitnehmen?“

Zu allem Überfluss stellten die Flugbegleiter:innen der Frau dann noch eine Frage, die sie etwas aus der Fassung brachte. „Das Schlimmste war, dass sie mich fragten, ob ich die Erdnüsse mitnehmen wolle. Ich sagte natürlich nein“, so die Passagierin. Also wurden die Erdnüsse fest in einer Plastiktüte verpackt und im vorderen Teil des Flugzeuges platziert.

Nachdem die Frau den Flug ohne allergische Reaktionen überstanden hat, schrieb sie mehrere E-Mails an die zuständige Airline, Eurowings. Denn sie wollte das Geld, das sie für die Erdnusspackungen ausgegeben hat, zurückverlangen. Doch bisher hat sie noch keine Antwort bekommen. „Letztendlich ist es mein Ziel, dass Eurowings seine Regelungen ändert oder aktualisiert und keine Erdnüsse mehr auf seinen Flügen verkauft“, erklärt die Frau.

Ein Vertreter von Eurowings äußerte sich mittlerweile gegenüber Business Insider: „Es tut uns sehr leid, dass der Flug mit uns nicht so reibungslos wie gewünscht verlaufen ist. Wir bedauern alle Unannehmlichkeiten, die […] dadurch entstanden sind.“

Sollten Nüsse im Flugzeug generell verboten sein?

Die weit verbreitete Nussallergie führt zu der Frage, ob in Airlines künftig überhaupt noch Nüsse aller Art angeboten werden sollten. Einige Fluggesellschaften haben diesen Snack, der für viele Menschen lebensgefährlich sein kann, bereits aus ihrem Angebot entfernt. Doch bisher gibt es noch keine Regelungen, die Passagieren verbietet, selbst Nüsse mit in den Flieger zu bringen. Laut der betroffenen Frau soll es bereits helfen, wenn zu Beginn des Fluges eine Durchsage gemacht wird, dass sich eine hoch-allergische Person an Bord befindet und man deshalb auf den Verzehr von Nüssen verzichten solle.

