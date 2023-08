Im wahrsten Sinne des Wortes „Snakes on a plane“: Auf einem Flug von Malaysia nach Indien hatte ein Passagier 47 Schlangen im Gepäck. Das berichten nun mehrere lokale Medien. Der Mann wurde bei seiner Ankunft erwischt.

Was der Passagier mit den vielen Reptilien vor hatte, ist nicht bekannt.

Flugreisen bergen so einige Anstrengungen und Nervosität. Kommt das Gepäck wirklich an? Habe ich auch wirklich alles dabei? Und muss eine Powerbank jetzt eigentlich ins Handgepäck oder doch ins Abgabegepäck? Die Frage, wie man bei einer Begegnung mit Schlangen reagieren sollte, zählt normalerweise nicht dazu. Doch die Passagiere von einem Flug von Malaysia nach Indien können sich nun wohl glücklich schätzen, dass der Film „Snakes on a Plane“ aus dem Jahr 2006 nicht zur Realität wurde. Denn wie sich herausstellte, hatte ein Flugzeug-Passagier 47 (!) Schlangen im Gepäck.

Auf einem Flughafen im Süden von Indien ist ein Passagier mit 47 Schlangen und zwei Eidechsen im Gepäck erwischt worden. Sowohl indische als auch malaysische Medien berichteten darüber unter Berufung auf die Zollbehörden. Dem Bericht zufolge soll es sich bei den Schlangen um Pythons handeln. Der Mann hatte die Tiere angeblich aus der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur geschmuggelt.

India’s customs officials in Trichy airport in Tamil Nadu seized 47 snakes and two lizards in a bag belonging to a passenger who arrived via Batik Air from Kuala Lumpur on Sunday. The live reptiles concealed in several perforated boxes will be sent back to Malaysia 📸IndiaToday pic.twitter.com/9LlGgeapFD