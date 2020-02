Looner sind Menschen, die darauf stehen, mit Luftballonen zu schlafen. Bei diesem Fetisch ist es egal, ob es sich um tatsächlichen Sex oder Selbstbefriedigung handelt – solange der Luftballon eine wichtige Rolle spielt.

Sex-Trend mit Luftballonen geht viral

Grim Looner ist eine Frau, die dafür bekannt ist, sich selbst mit Luftballonen zu befriedigen. Das mag für viele vorerst seltsam klingen oder nach einem Einzelfall, ist es jedoch nicht. Denn hinter der jungen Frau stecken viele weitere Menschen, die dasselbe tun: Sie drehen Videos, in denen sie Sex mit Luftballonen haben. Mittlerweile gibt es Millionen von Zusehern.

Grim ist also nicht die einzige Person, die einen Ballon-Fetisch hat. Den Sex, den solche Menschen haben, nennt sich Looner Simulation. Diese Bezeichnung stammt von dem englischen Wort Balloon. Und Menschen, die diesen Fetisch ausleben, werden als Looner betitelt. Aber, was verbirgt sich genau dahinter?

Was steckt eigentlich hinter einem Looner?

Viele, die diesen Fetisch nicht kennen, fragen sich, was einen Luftballon-Fetischisten an einem Luftballon wohl so anmacht. Im Grunde geht es während dem Akt um das Material des Luftballons, das quietscht. Für viele Menschen ist das sexuell anziehend. Die Substanz aus Gummi soll sich, während Looner sich daran reiben, gut anfühlen. Und genau die Kombination aus beidem sorgt für Erregung vieler Menschen.