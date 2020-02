Ein Twitter-Account hat eine neue Welt geschaffen, in der Frauen den Ton angeben und sich so verhalten, wie es Männer in unserer Gesellschaft tun. So wird versucht, Alltagssexismus durch umgekehrte Rollen zu zeigen.

Der Twitter-Account “Das bisschen Arbeit” zählt bereits mehr als 10.000 Follower.

Account zeigt fiktiven Sexismus gegen Männer

“Das bisschen Arbeit” hat eine Parallel-Welt geschaffen, in der Sexismus nicht gegen Frauen, sondern Männern existiert. In dieser Welt haben Frauen das Sagen. Sie objektivieren, verhalten sich sexistisch und leben in einer matriarchalischen Gesellschaft, in der sie den Ton angeben. Sie verdienen mehr, machen das, was sie wollen und genießen Vorteile aufgrund ihres Geschlechts. Der Twitter-Account “Das bisschen Arbeit” startete unter anderem eine Umfrage, in der sie wissen wollte, ob nackte Männer in Werbungen sexistisch sind oder nicht. Etwas, das auf dieser Internetseite als Satire gilt, in unser Gesellschaft jedoch normal ist – nur eben mit umgekehrten Seiten.

"Ihr jungen Männer solltet dankbar sein, was euch in den letzten Jahren alles ermöglicht wurde! In meiner Jugend mussten wir froh sein, wenn wir ⅓ von dem bekamen, was Frauen für die gleiche Arbeit bekamen! Und der Haushalt macht sich mit den modernen Maschinen doch allein." — Das bisschen Arbeit (@dasbisschenarb1) February 2, 2020

Mila (43) fragt: "Gibt es heute noch Männer, die nicht als erstes auf die Brieftasche schauen? Und wie kann ich sie kennenlernen? Habe schon überlegt, mir zu Datingzwecken von einer Kollegin das größere Auto und die schicke Wohnung zu borgen, um bessere Chancen zu haben." — Das bisschen Arbeit (@dasbisschenarb1) February 6, 2020

Auch Benja macht Mut: "Anerkennt doch mal die Erfolge der letzten Jahrzehnte. Die nachkommende Generation um die 30 ist divers und progressiv wie nie. Bei meinem AG ist Elternzeit für Mütter schon sehr weit und nahezu alle Männer arbeiten 100%. Es wird doch schon viel besser." — Das bisschen Arbeit (@dasbisschenarb1) February 2, 2020

Twitter-Account wurde inspiriert

Die Idee des Twitter-Accounts “Das bisschen Arbeit” stammt jedoch von einem weiteren Account, der ähnliches macht. “Man who has it all” ist auch ein Satire-Profil, das mit demselben Prinzip arbeitet: Sexismus gegen Frauen wird umgedreht. Auch dieser englischsprachige Account versucht so, mehr Awareness für die Problematik von Sexismus zu schaffen – durch einen satirischen, witzigen Zugang.

I'm interviewing a male surgeon about what it's like to be a surgeon at the same time as being a man. What should I ask him? — manwhohasitall (@manwhohasitall) February 7, 2020

ALL MEN! You can be ANYTHING you want to be! A boyfriend, husband, dad, grandad, sex object or just an object. — manwhohasitall (@manwhohasitall) February 6, 2020