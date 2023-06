Ein Virus bricht aus und binnen kürzester Zeit werden Menschen zu blutrünstigen Monstern. Die Zombie-Apokalypse ist der Stoff, aus dem Albträume und Kultfilme gemacht sind. Aber auch Forscher fragen sich immer wieder: wo wären wir im Fall der Fälle sicher?

Eine Studie verrät dir, an welchem Ort in Deutschland du besser die Umzugskartons packen solltest.

Das ist der beste Ort zum Überleben

Im Falle einer Zombie-Apokalypse will jeder nur eines: überleben! Dabei kann die geografische Lage in der wir uns befinden ausschlaggebend sein. Forscher haben sich jetzt der Frage gewidmet, an welchem Ort in Deutschland die Überlebenschancen am höchsten sind. Mehrere Faktoren spielen dabei in der von der Vermietungsplattform Rentola.de durchgeführten Studie eine Rolle: Verletzlichkeit, Verstecke, Versorgung, Sicherheit und Mobilität. Den Kategorien entsprechend wurden insgesamt 420 Städte, Stadt- und Landkreise ausgewertet. Die Daten wurden vom Statistischen Bundesamt gesammelt und verarbeitet.

Wichtige Faktoren um das Überleben zu sichern ist die Bevölkerungsdichte, die Anzahl der Krankenhäuser sowie mögliche Verstecke. Dann spielt natürlich die Möglichkeit zur Selbstversorgung eine große Rolle. Gibt es Zugang zu Wasser und Medizin? Ist genug Viehbestand vorhanden? All das kann dein Leben retten, sind die Forscher überzeugt.

Sollte dein Wohnraum nicht dem eines uneinnehmbaren Schutzbunkers gleichen, dann solltest du im Falle eines Zombieangriffes so schnell wie möglich das Weite suchen. Vergiss öffentliche Verkehrsmittel. Du brauchst ein Auto – und das vollgetankt! Sollte es zum Nahkampf mit den Untoten kommen, sind Waffen auch keine schlechte Idee. Daher floss auch das Vorhandensein von Militärstützpunkten, und Waffengeschäften ins Ranking mit ein.

Umziehen kann dein Leben retten

Rechnet man all diese Faktoren zusammen, stellt sich heraus, dass es in der Rheinland-Pfalz im Falle einer Zombie-Apokalypse besonders sicher wäre. In dem Landkreis um Eifelkreis Bitburg-Prüm (10 von 10 Punkten) leben nur rund 100.000 Menschen. Ganze 9,22 von 10 Gesamtpunkten konnte der Ort in Bezug auf Sicherheit aufwarten. Mit 6,03 von 10 Punkten in Sachen Mobilität wäre die Sicherheit des Landkreises noch ausbaufähig.

Den zweiten Platz der Zombie Survival Orte ist der Landkreis Freyung-Grafenau (9,26 von 10 Punkten) gefolgt von der Vulkaneifel (9,13 von 10 Punkten) und dem Landreis Cochem-Zell. Nicht so gut ist deine Lebenserwartung, wenn du in der Stadt Gelsenkirchen haust. Der Ort schnitt in gleich drei Disziplinen (Verstecke, Verletzlichkeit und Sicherheit) als Schlusslicht ab. Auch in Aachen, Augsburg, Potsdam und Hannover hast du leider schlechte Karten.