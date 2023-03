2023 ist das Jahr der Nepo Babys. Denn so ziemlich jeder aktuelle Hollywood-Star hat prominente Eltern, Großeltern oder andere Verwandte. Aber könnt ihr richtig erkennen, warum ein Promi ein Nepo Baby ist?

Bei diesem Quiz könnt ihr euer Promi-Wissen unter Beweis stellen!

Das Nepo Baby Quiz: Wer sind die Eltern dieser Promis

Nepo Baby ist wohl einer der Begriffe, der 2023 dominieren wird. Denn egal, um welches Event, welchen Preis oder welchen roten Teppich es geht, die Nepo Babys sind überall. Darunter versteht man jene Promis, die auch schon berühmte Eltern, Geschwister und Co haben und ganz im Sinne der Vetternwirtschaft (daher auch der Name, der vom englischen Wort Nepotism abgeleitet wird), schafften sie es leichter, in Hollywood Fuß zu fassen.

Aber wisst ihr wirklich alles über die aktuelle Elite? Das Quiz verrät euch, wie gut ihr wirklich über Promi-Eltern Bescheid wisst.

Das Nepo-Baby-Quiz: Kennt ihr die Promi-Eltern dieser Stars? Wer ist mein Promi-Papa? Wer ist meine Promi-Mama? Wer ist mein Promi-Papa? Wer ist mein Promi-Papa? Wer sind meine Promi-Eltern? Wer ist mein Promi-Opa? Wer ist mein Promi-Papa? Wer sind meine Promi-Eltern? Wer ist meine Promi-Mama? Wer ist mein Promi-Papa? Der Stammbaum ist dir vollkommen egal Wenn es um deine liebsten Promis geht, ist es dir eigentlich egal, ob es Nepo Baby sind oder nicht. Für dich zählt nur die Leistung; über den Stammbaum machst du dir meistens gar keine Gedanken. Dir fehlt manchmal noch der Durchblick Die bekanntesten Nepo Babys (oder jene, die den Nachnamen des Promis haben) kennst du schon; wenn es allerdings um Leute geht, die eher zu den „versteckten“ Nepo Babys gehören, verlierst du schon manchmal den Überblick. Nepo-Expert:in Du weißt einfach ALLES über den Nepo Baby Hype. Sogar wenn man dich mitten in der Nacht aufweckt kannst du noch den Stammbaum der Biebers und Hudsons dieser Welt nachzeichnen!

Quiz Maker – powered by Riddle