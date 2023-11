There’s a new Pop-up in Town! Fashion-Fans aufgepasst: Das Hamburger Fashionlabel by Aylin Koenig kommt erstmalig mit einem temporären Pop-up Store in die Wiener Innenstadt.

Ab 27. November wird die aktuelle AW 23/24 Kollektion für zwei Wochen in festiver Atmosphäre in der Herrengasse 1-3 präsentiert.

Aylin Koenig kommt mit Pop-up Store nach Wien!

Christmas comes early this year: Das Fashionlabel by Aylin Koenig kommt mit einem Pop-up Store nach Wien. Mit im Gepäck: die aktuelle Herbst-Winter-Kollektion 2023/24! Rechtzeitig zur Weihnachts-Season können wir die zeitlosen It-Pieces des Hamburger Labels ab 27. November zwei Wochen lang in der Herrengasse in Wien shoppen.

by Aylin Koenig steht für cleane Schnitte, natürliche Ressourcen und hohe Qualität. Die Architektur, Kultur und Kunst von Wien haben die Designerin dazu inspiriert, spezielle Styles in exklusiven Farben und Materialien für den Pop-up zu kombinieren: „Wien soll uns entdecken, fühlen und unsere Passion erleben. Im Winter ist es Zeit, um sich in Strick aus feiner Merinowolle, Kaschmir oder Alpaka zu hüllen. Wir lieben Colors of Nature und Looks, die simple, zeitlos, sophisticated und ready-to-wear sind – this is by Aylin Koenig.“, freuen sich Aylin und ihr Ehemann Tobias Freund, die das Label 2018 gemeinsam gegründet haben.

About Aylin Koenig

Das Label wurde 2018 von Aylin Freund gemeinsam mit ihrem Ehemann Tobias Freund gegründet. Der Name Koenig ist ein Künstlername und der Mädchenname von Aylins Mutter. Von Anfang an ist Strick ‚made in Italy‘ das Herzstück jeder Kollektion. Die hochwertigen Strick-Produkte werden in Italien und auch in Portugal produziert und sind die Signature Pieces von by Aylin Koenig. Die Qualität und Präzision der Produktion spiegeln sich in jedem Detail der Produkte wider. Der Fokus liegt auf natürlichen Materialien und hoher Qualität. Einige Pieces von by Aylin Koenig sind sowohl für Frauen als auch für Männer – vielfältig und ideal zum Sharen.