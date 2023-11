Der „Lazy Girl“-Look ist DER Modetrend im Winter 2023. Und wie der Name schon vermuten lässt, ist dieser Style nicht nur super bequem, sondern perfekt für diejenigen unter uns, die oft einfach zu lazy sind, ewig lang vorm Kleiderschrank zu grübeln, was man denn heute anziehen soll.

Und damit das Lazy-Outfit noch schneller steht, haben wir hier gleich drei Looks zum Nachstylen für euch!

Lazy Girl: Das steckt hinter dem Trend

Wer auf Tiktok unterwegs ist, dem ist die „Lazy Girl“-Bewegung wohl schon ein Begriff. Im Prinzip ist der Trend ein stiller Protest gegen die Hustle-Culture und den 5-am-Club. Anstatt so viele To-dos wie möglich an einem Tag unterzubringen, stehen bei diesem Trend Work-Life-Balance, gemütliche Mornings und Bare Minimum Mondays an der Tagesordnung. Und natürlich gibt’s mittlerweile jede Menge Fashion-Looks inspired by Lazy Girl!

Wer sich im Winter 2023 „lazy“ stylen will, der setzt bei den Outfits vor allem auf Bequemlichkeit. Das heißt aber nicht, dass wir völlig auf Styling verzichten. Ganz im Gegenteil! Auch der „Lazy Girl“-Look ist stylish – aber eben mit minimalem Aufwand. Wie das aussieht? Wir zeigen es euch!

Strickpulli & Jeans

Strick in allen Varianten und Formen zählt definitiv zu einem der Keypieces des „Lazy Girl“-Looks. Denn die It-Pieces der Saison sind nicht nur ultra bequem, sondern vor allem mühelos elegant. Wir setzen bei unserem lazy Look auf einen schlichten Strickpulli, den wir mit einer locker geschnittenen Jeans kombinieren. Helle Farbtöne wie Beige oder Grau verpassen dem Outfit eine extra elegante Note. Besonders wichtig: die Accessoires! Hoops mit Perlendetails, schlichter Shopper und gemütliche Loafer runden den Look ab. Perfekt gestylt – und das mit wenig Aufwand!

Leggings & Oversize-Blazer

Nichts lässt sich einfacher stylen als eine klassische schwarze Leggings. Unser Favorite „Lazy Girl“-Look im Winter 2023: Leggings kombiniert mit Oversize Blazer, Chunky Boots und silbernen Accessoires. Der wohl bequemeste und gleichzeitig absolut stylischste unter den lazy Looks – Girl-Boss-Vibes inklusive!

Loungewear-Sets

Der Inbegriff eines Lazy Girls: Zweiteiler, die uns fast schon an einen Pyjama erinnern. Welch ein Glück, dass dieser Style gerade total angesagt ist! Minimaler Aufwand mit maximalem Output – denn mit gemütlichen Sets in Satin-Optiker ist man direkt angezogen, wie wir in Österreich doch so schön sagen 😉 Ganz Mutige setzen auf auffällige Muster! Kombinieren lässt sich der cozy Style mit bequemen Birkenstocks oder aber auch mit Sneaker, Loafer & Co!