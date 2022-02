Sich morgens aus dem Bett zu hieven, kann für viele Menschen eine richtige Qual sein. Doch nicht für die berühmt, berüchtigten Morgenmenschen. Ihr Motto lautet: Der frühe Vogel fängt den Wurm! Und diese Eigenschaft hängt tatsächlich mit ihrem Sternzeichen zusammen.

Diese 3 Tierkreiszeichen sind wahre Morgenmenschen.

Steinbock

Der Steinbock kann nicht eine Sekunde still sitzen. Schlaf hält er sowieso für überbewertet. Ok, das ist vielleicht übertrieben, aber er kommt tatsächlich gut mit wenigen Stunden Schlaf klar. Der Hauptgrund: FOMO. Also die Angst etwas zu versäumen! Er möchte kein Abenteuer verpassen, weil er einmal zu lange im Bett gelegen ist. Deswegen steht er auch immer früh auf und versucht so viele neue Dinge zu erleben, wie möglich. Der Steinbock will im Urlaub zum Beispiel keinen einzigen schönen Sonnenaufgang verpassen. Er genießt das Leben in vollen Zügen. Getreu nach dem Motto: Schlafen kann man auch, wenn man tot ist.

Löwe

Die Zeit der ehrgeizigen Löwen ist viel zu wertvoll, als dass sie wichtige Lebenszeit mit Ausschlafen vergeuden würden. Der Tag im Leben eines Löwen ist perfekt durchkalkuliert. Gerne machen sie sich deshalb schon am Abend davor einen Plan für den nächsten Tag. Außerdem hasst dieses Sternzeichen es, in Eile irgendwo hinzuhetzen oder irgendwo lange anstehen zu müssen. Die frühen Morgenstunden schenken den Löwen Kraft und sie können die Ruhe und Stille des Morgens genießen.

Skorpion

Der Skorpion kann gar nicht früh genug mit seinem Tag starten! Auf ihn warten seine Leidenschaften, die er mit großer Begeisterung ausübt. Sei es Sport, die Arbeit oder doch der Haushalt. Beim Skorpion heißt es: Früh aus den Federn und ran an die To-Do-Liste! Und all diese Dinge brauchen natürlich Zeit und so kommt es eben nicht selten vor, dass der Skorpion vor 6 Uhr morgens schon auf den Beinen sieht.