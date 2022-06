In der Nacht auf Montag wurden wieder die MTV Movie & TV Awards vergeben. Und auch bei der diesjährigen Verleihung der Popcorn-Trophäen gab es einige Überraschungen, Highlights, Enttäuschungen und sogar Tränen.

Das waren die Highlights der MTV Movie & TV Awards 2022!

Jennifer Lopez gewinnt den Generation Award – und wird emotional

Als eine der größten Gewinnerinnen des Abends zählt dieses Jahr wohl Jennifer Lopez. Denn die 52-Jährige wurde mit dem Generation Award ausgezeichnet. Eine Ehre, die JLo sichtlich berührt. Denn in ihrer Rede betont sie: „Ich möchte all den Menschen danken, die mir dieses Leben geschenkt haben. Ich möchte den Menschen danken, die mir Freude bereitet haben und denen, die mir das Herz gebrochen haben. Denen, die ehrlich waren und denen, die mich belogen haben. Ich möchte der wahren Liebe danken und ich möchte der Art und Weise danken, wie ich mich selbst belogen habe, denn so wusste ich, dass ich wachsen muss.“

Während ihrer Rede wird Lopez ziemlich emotional und verdrückt sogar die ein oder andere Träne. „Wegen euch kann ich das tun, was ich im Leben am meisten liebe, und das ist der wunderbarste Segen“, erklärt sie dem Publikum. „Das ist ein Geschenk, das ihr mir macht, und dafür möchte ich mich bedanken. Vielen Dank an alle, die zu einer Show kommen, einen Song streamen, einen Film sehen, mir folgen. Ihr seid diejenigen, die mir jeden Tag die Möglichkeit geben, ein Leben zu leben, das ich mir nicht einmal vorstellen konnte, als ich als kleines Mädchen in der Bronx aufgewachsen bin.“ Lopez dankt aber nicht nur ihren Fans und ihrem langjährigen Manager, sondern hat am Ende auch eine kleine Botschaft an ihren Verlobten Ben Affleck: „Warte mit dem Abendessen auf mich, ich bin um sieben zu Hause.“ Das nennen wir mal eine Liebeserklärung.

Kann das wirklich der beste Kuss des Jahres sein?

Eines DER Highlights der MTV Movie & TV Awards ist der Preis für den besten Kuss. Zu den Gewinnern zählten etwa Bella und Edward aus „Twilight“ aka Kristen Stewart und Robert Pattinson. Der Sieg von Ryan Gosling und Rachel McAdams für „The Notebook“ gilt bis heute als eines DER Highlights bei Award Shows.

Für viele Fans war der diesjährige Gewinner deshalb umso enttäuschender. Denn während sich viele sicher waren, dass Zendaya und Tom Holland für „Spider-Man: No Way Home“ den Sieg verdient hätten, war der Sieger deutlich tierischer. Statt dem Spinnen-Superheld gewann nämlich eine Schlange. Nein, das ist kein Scherz. Für einen Kuss mit einer Schlange im neuen „Jackass Forever“-Film gewann Poopies den Preis – und präsentierte auf der Bühne gleich seine neue Schlangen-Freundin.

Whoever was in that voting box will be dealt with… #MTVMovieAwards pic.twitter.com/L1w43cPP3o — ce- (@ceeharlow) June 6, 2022

So viele Sneak Peeks!

Die MTV Movie & TV Awards sind nicht nur bekannt für ihre Popcorn-Trophäen, sondern auch für ihre Sneak Peeks. Denn wie bei vielen anderen Preisverleihungen bekommt man auch hier immer exklusive neue Einblicke in kommende Filme. In diesem Jahr bedeutete das etwa einen neuen – kurzen – Einblick in das „Hunger Games“-Prequel „The Ballad of Songbirds and Snakes“. Außerdem gab die Enkelin von Elvis Presley einen weiteren Einblick in das kommende Biopic und Taika Waititi gab uns einen Einblick in den kommenden Marvel-Blockbuster „Thor: Love and Thunder“.

Twitter hat entschieden: Das Highlight der Show ist Chris Evans

Film-Teaser, emotionale Reden und überraschende Gewinner rückt zur Seite! Denn Twitter hat ein ganz anderes Highlight der diesjährigen MTV Movie & TV Awards. Und zwar Chris Evans. Nein, nicht weil er einen Preis bekommen oder einen einzigartigen Auftritt hingelegt hat, sondern einfach weil er eben Chris Evans ist.

Auf Twitter wird sein Erscheinen nämlich ähnlich exzessiv gefeiert wie das Thronjubiläum der Queen – denn das Internet scheint sich einig zu sein: Ein Auftritt von Chris Evans muss einfach zelebriert werden. Auch wenn sein – ziemlich legeres – Outfit dann doch nicht jeden überzeugt.

the amount of effort i put in my studies is still more than what chris evans put in his fit today #mtvmovieawards pic.twitter.com/jzRnuZHfKf — kaeden 🌈 (@wandasitcoms) June 6, 2022

Die besten Tweets und Memes zur Show

Es ist keine richtige Award Show, wenn es nicht auch einige Memes und Tweets gibt, die sich darüber lustig machen. Bei den diesjährigen MTV Movie & TV Awards stand im Zentrum der Memes aber eine Frage: Sind wir zu alt für die MTV Movie & TV Awards?

As someone who is 5~ months shy of turning 30, I turned on #MTVMovieAwards and don't recognize half of these names…. what are the youths listening to these days!! — Rachel Shabad (@RBShabad) June 6, 2022

You know you’re getting old when you watch the “MTV Movie & TV Awards and don’t know a single solitary soul. And don’t give a flip. #MTVAwards #MTVMovieAwards — Ira Kutis (@ikoo1) June 6, 2022

Unser Mutterinstinkt kommt dann auch bei einigen Outfits auf dem Red Carpet auf. Denn bei all den Low Rise/ Crop Top Kombinationen hören viele nur ein Wort: Nierenbeckenentzündung!

The amount of low rise skirts and jeans at the #MTVMovieAwards is concerning. Don’t do it kids! — Molly Kathleen (@55DoubleRed) June 6, 2022

Aber natürlich dürfen auch die ein oder anderen Crushes bei der Award Show nicht fehlen. Dieses Jahr gab es vor allem zwei Highlights: JLo und Chris Evans. Aber auch für „Euphoria“-Star Syndey Sweeney und Olivia Rodrigo schwärmten viele.

Can I look like Jennifer Lopez when I’m 52?! Like whattt 🤯 #MTVMovieAwards — Jennie Mac (@Jennie_Mac_) June 6, 2022

If you don’t have a crush on @JLo then wtf is wrong with you….#MTVMovieAwards #JLovers — Im_blessed_09 (@imblessed_09) June 6, 2022