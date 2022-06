Von 2001 bis 2010 sorgten JD, Turk und Co in „Scrubs: Die Anfänger“ nicht nur für medizinisches Fachwissen, sondern auch für jede Menge Unterhaltung. Mehr als zehn Jahre später spielen die Stars und der Serienmacher jetzt offenbar mit dem Gedanken einer Fortsetzung.

Das gaben sie am Wochenende in einem Panel bekannt.

Bekommt „Scrubs“ eine Fortsetzung?

Jetzt ist es offiziell: Wir leben wieder in den 2000ern. Denn nach unzähligen Y2K-Modetrends, Reboots und Neuauflagen von bekannten 2000er-Filmen und Serien ist jetzt auch die berühmte Arztserie „Scrubs“ an der Reihe. Denn beim diesjährigen ATX TV Festival in Texas kam es zu einer Reunion der Stars und des Serienmachers Bill Lawrence. Mit dabei waren unter anderem Zach Braff (aka JD), Donald Faison (Turk), Judy Reyes (Carla) und Sarah Chalke (Elliot). Bei dem Panel ging es aber nicht nur darum, in Erinnerungen zu schwelgen und alte Serien-Trivia wieder aufleben zu lassen, sondern auch um Zukunftspläne.

Denn die Stars der Serie sind sich einig: Eine Reunion muss her. Und zwar nicht nur für ein Panel oder Interview wie auf dem Filmfestival; nein! JD, Turk, Carla und Elliot sollen wieder auf die Bildschirme zurückkehren. „Ich glaube, wir alle wollen es. Wir würden alle gerne wieder zusammenarbeiten. Es ist nur wirklich schwer“, erklärt Faison für die Gruppe. Denn eine Serie wie „Fuller House“ oder „And Just Like That“ wird es wohl eher nicht werden. Denn wie Faison bei dem Panel betont, seien alle einfach viel zu beschäftigt. „Es kann nicht eine ganze Staffel einer Serie sein – es müsste ein Film oder etwas Ähnliches sein, dem man nur ein paar Monate widmen könnte. Jeder hat etwas zu tun.“

„Wir werden es machen“

Um das umzusetzen fehlen aber noch einige Kleinigkeiten, betont der Cast. Und eine große Hürde gilt es zu bewältigen. Denn wie Donald Faison betont, läge die Fortsetzung vor allem an dem Serienmacher Bill Lawrence. „Dieser Kerl wird nie wieder frei sein“, scherzt Faison. Denn Lawrence hat seit seiner Arbeit an „Scrubs“ jede Menge zu tun; zuletzt arbeitet er etwa für die Erfolgsserie „Ted Lasso“.

Doch bevor Fans jetzt die Hoffnung verlieren: Lawrence widerspricht Faison bei dem Panel und betont stattdessen, wie sehr er sich auf eine Reunion-Show beziehungsweise einen Film freue. „Wir werden es machen, weil wir das Glück haben, dass es die Leute interessiert“, sagt er. „Wir genießen es, Zeit miteinander zu verbringen. Wenn du jemals eine Ausrede hast, um mit Leuten zu arbeiten, mit denen du sowieso gerne Zeit verbringen würdest, dann nimm sie wahr.“

Also wir sehen das als ein eindeutiges Versprechen! Worum es in einer Fortsetzung gehen wird, verraten die Stars allerdings nicht. Nur Judy Reyes scherzt über einen Plot, den wir schon lange erhoffen. „Ich glaube, Turk und J.D. haben endlich ihr Coming Out.“

Noch keine Details zur Fortsetzung

Dass sich eine Reunion anbahnt, ist für viele aufmerksame Fans übrigens wohl kaum eine Überraschung. Schließlich sind die Stars rund um Zach Braff bis heute noch eng miteinander befreundet und arbeiten auch noch gemeinsam. Braff und Faison haben etwa den gemeinsamen Podcast „Fake Doctors, Real Friends“, in dem sie die Serie gemeinsam analysieren und die einzelnen Folgen besprechen.

Bis Fans ihre liebsten chaotischen Ärzte aber wieder in Action sehen, könnte es noch dauern. Denn konkrete Pläne zur Fortsetzung gibt es noch nicht. Auch ein Zeitfenster, wann Fans Neues erwarten dürfen, wurde nicht bekannt gegeben. Aber bis dahin gibt es ja acht Staffeln (und eine letzte Abschiedsstaffel, die wir nur allzu gerne ignorieren), um uns die Wartezeit zu versüßen.