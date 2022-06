Überraschende Neuigkeiten bei den TikTok-Zwillingen „Lisa and Lena„. In einem Instagram-Posting am Montag verkündeten die beiden nämlich, dass Lisa verlobt ist. Ihre Fans sind verwirrt.

Wer der Verlobte der 19-Jährigen tatsächlich ist, ist jedoch ein Geheimnis.

Lisa Mantler ist verlobt

Bei Lisa Mantler läuten anscheinend bald die Hochzeitsglocken. Doch mit diesen frohen News hat wohl keiner ihrer Fans gerechnet. Denn über das Liebesleben der TikTok-Stars war lange nichts bekannt. Vor kurzem brodelte zwar die Gerüchteküche rund um eine Beziehung von Lena. Aber von Lisas Liebesleben wusste niemand etwas. Deshalb ist es nun umso überraschender, dass gerade Lisa für die unerwartete Liebes-Bombe sorgt.

Am Montag verkündeten Lisa und Lena auf ihrem Instagramkanal, dass Lisa verlobt ist. Auf einem Schwarz-Weiß-Bild ist Lisas Hand und die eines Unbekannten zu sehen. Und auf Lisas Ringfinger blitzt ein schlichter und zierlicher Verlobungsring mit einem kleinem Edelstein hervor. In der Caption schreibt Lisa nur: „Ich habe Ja gesagt!“ Um wen es sich bei Lisas Verlobten handelt, ist allerdings noch ein Geheimnis.

Ihre Fans fallen aus allen Wolken

Für die Fans kommen die Liebesnews der berühmten „Social Media“-Twins alles andere als erwartet. Die fallen nämlich momentan aus allen Wolken. Neben unzähligen Glückwünschen schreiben viele ihrer Fans in die Kommentare des Postings: „Wait what?!“ oder „Ich habe eine Menge Fragen.“ Seit dem Enthüllungsposting äußerte sich keine der beiden zu den Verlobungsnews. Jetzt heißt es also abwarten, Tee trinken und nicht zu vergessen Social Media checken!